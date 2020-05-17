Коронавирус

Вести.RuВести.RuБардина объяснила, что делает Зеленский

Депутат пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа" Марина Бардина рассказала об изменении концепции в отношении Донбасса. По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский постепенно меняет стратегию и вряд ли пойдет по пути экс-главы государства Петра Порошенко.
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В Раде сообщили о смене Киевом курса по мирным переговорам с Донбассом

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Вести.Ru11:35
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Происшествия

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В Ленинском округе Омска на окраине города полиция заблокировала дом №3 на улице 11-я Чередовая.
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Newbee опровергла обвинения в участии в договорных матчах

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До недавнего времени считалось, что длинные конечности нужны были им для развития большой скорости.
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В Лос-Анджелесе 10 пожарных тяжело пострадали при тушении огня

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Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам

Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
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Подлодка «Князь Владимир» приступила к испытаниям в Белом море

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В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции

Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
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