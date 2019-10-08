Общество

iReactoriReactorБари Алибасов проиграл суд против производителя «Крота»

Как итог, Бари Алибасов проиграл суд против «Крота». Бари Алибасов ранее требовал проведения экспертизы упаковки от производителей. Продюсер группы «На-На» заверял, что количество жертв отравления коварным средством для прочистки труб может стать больше.
Читать в источнике
Комментировать33
с чего всё началось

Суд отклонил иск Алибасова к производителю «Крота» на 100 млн рублей

Пресненский суд Москвы оставил без удовлетворения иск продюсера Бари Алибасова, требовавшего взыскать 100 млн руб. с производителя средства для прочистки труб "Крот", "Ингосстраха" и гипермаркета "Ашан", где было приобретено чистящее средство, которым он отравился.
ТАССвчера в 12:00

Подробнее о событии

Суд отказал Алибасову в иске к «Ашану» и производителю «Крота»

РБКвчера в 12:10

Суд отклонил иск Алибасова к производителю «Крота» на 100 млн рублей

Телепрограммавчера в 12:33

Суд отказал Алибасову в возмещении ущерба

Известиявчера в 11:51

Суд отказал в иске Б.Алибасову к сети «Ашан» и производителю средства «Крот»

Агентство Москвавчера в 11:48

Алибасов снова подаст иск к производителю «Крота» и компании «Ашан»

РИА Новостивчера в 12:45

Суд отклонил иск Алибасова к производителю «Крота» на 100 млн рублей

ТАССвчера в 12:00

Суд отказал Алибасову в иске на 100 млн после отравления «Кротом»

Life.ruвчера в 11:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 02:24, Ашберн
Космос

«Роскосмос» запатентовал маскирующийся космический аппарат

Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на космический аппарат, который при приближении иностранного спутника-шпиона способен маскироваться, изменяя свою форму.
Российская газета вчера в 22:41
Экономика

В России могут возникнуть перебои в поставках импортной воды

Риск перебоев поставок импортной бутилированной воды может возникнуть в России после внедрения маркировки этой продукции.
Газета.Ru вчера в 19:11
Наука

Учеными у свиней обнаружена способность пользоваться инструментами

У свиней исследователями обнаружена уникальная способность пользоваться инструментами, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:16
Экономика

С 2020 года малый бизнес в РФ обложат рекордными налогами

С 2020 года налоги для малого бизнеса предложили поднять на 4,9%. Если законопроект утвердят, повышение единого налога на вмененный доход станет самым большим за 5 лет.
Русская Планета вчера в 02:05
Спорт

Россия передала WADA ответы по делу о данных московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило объяснение от российской стороны по делу возможных махинациях данными московской лаборатории.
Газета.Ru вчера в 14:40
Происшествия

В Петербурге взорвалась газовая труба

Вести.Ru 00:10
Происшествия

Вечный огонь в Уссурийске неизвестные засыпали землей

Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны на площади Победы в Уссурийске был засыпан землей, полиция ведет поиск преступников, 9 октября сообщает пресс-служба УМВД по региону.
REGNUM вчера в 23:06
Политика

Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17

Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском вчера в 16:36
Хоккей

«Даллас» забил победный гол после ошибки Овечкина

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов забил гол в своём дебютном матче сезона НХЛ. Овечкин отметился результативной передачей.
Чемпионат 01:10
Общество

Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса

В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.
Российская газета вчера в 05:58
Происшествия

Рауф Арашуков назвал «инициаторов» своего уголовного преследования

Начальника управления разведки Росгвардии Казимира Боташева, министра внутренних дел Карачаево-Черкесии в 2013–2017 годах, Арашуков называет основным инициатором своего уголовного преследования.
РБК 00:00
Общество

Johnson & Johnson выплатит мужчине с грудью $8 млрд

Суд присяжных в Филадельфии обязал выплатить 8 млрд долларов компанию Johnson & Johnson мужчине в качестве компенсации.
BFM.ru 00:28
Политика

Выступление датского премьера вызвало хохот в парламенте

Sputnik Литва 06 октября в 11:40
Политика

В МИД Украины назвали три сценария развития ситуации в Донбассе

По словам министра, первый вариант подразумевает попытки договориться, второй предполагает затягивание войны в Донбассе и третий вариант — это «больше никогда не возвращаться к данной части Украины».
RuNews24.ru вчера в 04:12
Политика

СМИ узнали о новом месте работы чиновницы, оскорбившей жителей Тулуна

Экс-чиновница, глава пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, оскорбившая пострадавших от паводка жителей Тулуна, нашла новую работу, сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 02:11
Общество

Студия «Союзмультфильм» проведет ребрендинг

Партнер «Союзмультфильма» – агентство ONY, которое проводило ребрендинг Новой Третьяковки. Сколько студия потратит, Слащева не уточнила.
Ведомости вчера в 19:40
Политика

NYT назвала спецподразделение ГРУ «по дестабилизации Европы»

Как сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на данные западных спецслужб, на Западе пришли к выводу, что за разного рода акциями по дестабилизации ситуации в Европе стоит секретное спецподразделение Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ).
РБК вчера в 22:22
Шоу-бизнес

Онколог назвал причину выписки Заворотнюк из больницы

Национальная служба новостей вчера в 11:47
Армия и оружие

СК РФ возбудил несколько уголовных дел по факту обстрела Донбасса ВСУ

Следственный комитет России возбудил еще несколько уголовных дел в связи с артиллерийскими обстрелами гражданской инфраструктуры со стороны украинских военных в Донбассе во второй половине сентября и начале октября.
ТК Звезда 02:22
Происшествия

На Алтае произошло землетрясение

Алтапресс вчера в 23:23
Финансы

Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России

В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Игры

Представлен релизный трейлер Call of Duty: Modern Warfare

Игромания.ру 07 октября в 13:17
Шоу-бизнес

Гоар Аветисян похудела на 43 килограмма

В борьбе с лишним весом девушка уже сбросила 43 килограмма, но утверждает, что хочет похудеть еще.
StarHit.ru вчера в 17:00
Происшествия

ФБР назвало самого массового серийного убийцу в истории США

В США назвали "самого продуктивного" серийного убийцу - это 79-летний Сэмюэль Литтл, который признался в 93 преступлениях.
Российская газета вчера в 19:17
Экономика

В Сети сравнили стоимость продуктов в России и на Украине

Известия вчера в 23:23
Здоровье

Химик и токсиколог предупредили об опасности лаков для ногтей

Токсиколог Евгений Ковалев, в свою очередь, отметил опасность регулярного вдыхания паров лаков и средств для их снятия, которое имеет накопительный эффект и может проявиться через десятки лет регулярного посещения маникюрных салонов в виде обструктивного бронхита и заболеваний печени.
Вечерняя Москва 06 октября в 18:24
Армия и оружие

Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
News.ru вчера в 01:59
Кино

Съемки фильма о Началовой вызвали скандал

Piter.tv 01:47
Общество

Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина

Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Политика

Министр энергетики США предрек Украине роль экспортера газа

В будущем Украина сможет поставлять своим соседям газ собственной добычи, такое мнение выразил в своем Twitter министр энергетики США Рик Перри.
РИА Новости вчера в 19:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное