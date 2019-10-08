Общество
iReactorБари Алибасов проиграл суд против производителя «Крота»
Как итог, Бари Алибасов проиграл суд против «Крота». Бари Алибасов ранее требовал проведения экспертизы упаковки от производителей. Продюсер группы «На-На» заверял, что количество жертв отравления коварным средством для прочистки труб может стать больше.
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с чего всё началось
Пресненский суд Москвы оставил без удовлетворения иск продюсера Бари Алибасова, требовавшего взыскать 100 млн руб. с производителя средства для прочистки труб "Крот", "Ингосстраха" и гипермаркета "Ашан", где было приобретено чистящее средство, которым он отравился.ТАССвчера в 12:00
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Суд отказал в иске Б.Алибасову к сети «Ашан» и производителю средства «Крот»
Агентство Москвавчера в 11:48
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Космос
«Роскосмос» запатентовал маскирующийся космический аппарат
Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на космический аппарат, который при приближении иностранного спутника-шпиона способен маскироваться, изменяя свою форму.
Российская газета вчера в 22:41
Экономика
В России могут возникнуть перебои в поставках импортной воды
Риск перебоев поставок импортной бутилированной воды может возникнуть в России после внедрения маркировки этой продукции.
Газета.Ru вчера в 19:11
Наука
Учеными у свиней обнаружена способность пользоваться инструментами
У свиней исследователями обнаружена уникальная способность пользоваться инструментами, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:16
Экономика
С 2020 года малый бизнес в РФ обложат рекордными налогами
С 2020 года налоги для малого бизнеса предложили поднять на 4,9%. Если законопроект утвердят, повышение единого налога на вмененный доход станет самым большим за 5 лет.
Русская Планета вчера в 02:05
Спорт
Россия передала WADA ответы по делу о данных московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило объяснение от российской стороны по делу возможных махинациях данными московской лаборатории.
Газета.Ru вчера в 14:40
Происшествия
В Петербурге взорвалась газовая труба
Вести.Ru 00:10
Происшествия
Вечный огонь в Уссурийске неизвестные засыпали землей
Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны на площади Победы в Уссурийске был засыпан землей, полиция ведет поиск преступников, 9 октября сообщает пресс-служба УМВД по региону.
REGNUM вчера в 23:06
Политика
Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17
Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском вчера в 16:36
Хоккей
«Даллас» забил победный гол после ошибки Овечкина
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов забил гол в своём дебютном матче сезона НХЛ. Овечкин отметился результативной передачей.
Чемпионат 01:10
Общество
Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса
В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.
Российская газета вчера в 05:58
Происшествия
Рауф Арашуков назвал «инициаторов» своего уголовного преследования
Начальника управления разведки Росгвардии Казимира Боташева, министра внутренних дел Карачаево-Черкесии в 2013–2017 годах, Арашуков называет основным инициатором своего уголовного преследования.
РБК 00:00
Общество
Johnson & Johnson выплатит мужчине с грудью $8 млрд
Суд присяжных в Филадельфии обязал выплатить 8 млрд долларов компанию Johnson & Johnson мужчине в качестве компенсации.
BFM.ru 00:28
Политика
Выступление датского премьера вызвало хохот в парламенте
Sputnik Литва 06 октября в 11:40
Политика
В МИД Украины назвали три сценария развития ситуации в Донбассе
По словам министра, первый вариант подразумевает попытки договориться, второй предполагает затягивание войны в Донбассе и третий вариант — это «больше никогда не возвращаться к данной части Украины».
RuNews24.ru вчера в 04:12
Политика
СМИ узнали о новом месте работы чиновницы, оскорбившей жителей Тулуна
Экс-чиновница, глава пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, оскорбившая пострадавших от паводка жителей Тулуна, нашла новую работу, сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 02:11
Общество
Студия «Союзмультфильм» проведет ребрендинг
Партнер «Союзмультфильма» – агентство ONY, которое проводило ребрендинг Новой Третьяковки. Сколько студия потратит, Слащева не уточнила.
Ведомости вчера в 19:40
Политика
NYT назвала спецподразделение ГРУ «по дестабилизации Европы»
Как сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на данные западных спецслужб, на Западе пришли к выводу, что за разного рода акциями по дестабилизации ситуации в Европе стоит секретное спецподразделение Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ).
РБК вчера в 22:22
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выписки Заворотнюк из больницы
Национальная служба новостей вчера в 11:47
Армия и оружие
СК РФ возбудил несколько уголовных дел по факту обстрела Донбасса ВСУ
Следственный комитет России возбудил еще несколько уголовных дел в связи с артиллерийскими обстрелами гражданской инфраструктуры со стороны украинских военных в Донбассе во второй половине сентября и начале октября.
ТК Звезда 02:22
Происшествия
На Алтае произошло землетрясение
Алтапресс вчера в 23:23
Финансы
Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России
В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Игры
Представлен релизный трейлер Call of Duty: Modern Warfare
Игромания.ру 07 октября в 13:17
Шоу-бизнес
Гоар Аветисян похудела на 43 килограмма
В борьбе с лишним весом девушка уже сбросила 43 килограмма, но утверждает, что хочет похудеть еще.
StarHit.ru вчера в 17:00
Происшествия
ФБР назвало самого массового серийного убийцу в истории США
В США назвали "самого продуктивного" серийного убийцу - это 79-летний Сэмюэль Литтл, который признался в 93 преступлениях.
Российская газета вчера в 19:17
Экономика
В Сети сравнили стоимость продуктов в России и на Украине
Известия вчера в 23:23
Здоровье
Химик и токсиколог предупредили об опасности лаков для ногтей
Токсиколог Евгений Ковалев, в свою очередь, отметил опасность регулярного вдыхания паров лаков и средств для их снятия, которое имеет накопительный эффект и может проявиться через десятки лет регулярного посещения маникюрных салонов в виде обструктивного бронхита и заболеваний печени.
Вечерняя Москва 06 октября в 18:24
Армия и оружие
Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
News.ru вчера в 01:59
Кино
Съемки фильма о Началовой вызвали скандал
Piter.tv 01:47
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Политика
Министр энергетики США предрек Украине роль экспортера газа
В будущем Украина сможет поставлять своим соседям газ собственной добычи, такое мнение выразил в своем Twitter министр энергетики США Рик Перри.
РИА Новости вчера в 19:45