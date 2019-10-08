Общество

iReactoriReactorБари Алибасов проиграл суд против производителя «Крота»

Как итог, Бари Алибасов проиграл суд против «Крота». Бари Алибасов ранее требовал проведения экспертизы упаковки от производителей. Продюсер группы «На-На» заверял, что количество жертв отравления коварным средством для прочистки труб может стать больше.
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с чего всё началось

Суд отклонил иск Алибасова к производителю «Крота» на 100 млн рублей

Пресненский суд Москвы оставил без удовлетворения иск продюсера Бари Алибасова, требовавшего взыскать 100 млн руб. с производителя средства для прочистки труб "Крот", "Ингосстраха" и гипермаркета "Ашан", где было приобретено чистящее средство, которым он отравился.
ТАСС12:00

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Суд отказал Алибасову в иске к «Ашану» и производителю «Крота»

РБК12:10

Суд отклонил иск Алибасова к производителю «Крота» на 100 млн рублей

ТАСС12:00

Суд отказал Алибасову в иске на 100 млн после отравления «Кротом»

Life.ru11:54

Суд отказал в иске Б.Алибасову к сети «Ашан» и производителю средства «Крот»

Агентство Москва11:48

Алибасов снова подаст иск к производителю «Крота» и компании «Ашан»

РИА Новости12:45

Суд отклонил иск Алибасова к производителю «Крота» на 100 млн рублей

Телепрограмма12:33

Суд отказал Алибасову в возмещении ущерба

Известия11:51
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Происшествия

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Премьера сериала «Отчаянные» состоится на Первом канале в понедельник, 7 октября, лента будет выходить по будням в 21.30.
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Общество

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Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

РБК 07:26
Здоровье

Уникальный аппарат появился в одном из роддомов Приморья

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Общество

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Газета.Ru 17:06
Киберспорт

Сегодня выйдет выпуск «Вечернего Урганта» с Solo

Выпуск покажут сегодня в 23:30 по московскому времени на Первом канале. Об этом Virtus.pro объявила в социальных сетях.
Cyber.sports.ru 04:05
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Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре

Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:17
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Владимир Штыгашев жестко прошелся по «налоговому вопросу» в Хакасии

Владимир Штыгашев жестко потребовал урегулировать вопрос с налоговыми платежами.
Республиканская Телевизионная Сеть вчера в 06:04
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Сергей Жуков опубликовал обнаженное фото своей жены в день ее рождения

На снимке Регина Бурд стоит в полностью обнаженном виде, прикрывая все свои интимные места огромной шляпой.
RuNews24.ru 11:08
Экономика

Россия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ

Россия вновь, как и в 2018 году, заняла 43-е место из 141 страны в рейтинге Всемирного экономического форума (ВЭФ) "Индекс глобальной конкурентоспособности".
ТАСС 18:14
Музыка

Первый за два года концерт «ДДТ» в Петербурге прервали

В Санкт-Петербурге на закрытии Synergy Global Forum внезапно прервали концерт группы «ДДТ».
АБН 06 октября в 06:09
Происшествия

В Брянске погибли женщина и ребенок в страшном ДТП на Речной

Как стало известно сотрудникам телеканала «Городской», в аварии погибли женщина и ребенок.
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Экономика

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Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании.
BFM.ru 10:28
Экономика

Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике

Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике.
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Футбол

«Барселоне» нужно заработать 124 млн евро до конца сезона. Клуб может продать Ракитича и Коутиньо

Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб доволен игрой 27-летнего бразильца и может выкупить контракт игрока за 120 млн евро.
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Политика

Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17

Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
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Женская сборная России по футболу проиграла Голландии

Женская сборная России по футболу потерпела поражение в гостевом матче против команды Голландии со счетом 0:2.
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В Минпромторге оценили опасения о перебоях в поставках импортной воды

Замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что опасения о перебоях в поставках бутилированной воды и возможном росте цен являются преждевременными.
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Шоу-бизнес

Знакомые Анастасии Заворотнюк прокомментировали ее выписку из больницы

Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировали ее выписку из московской клиники.
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В Москве найден мертвым медалист Олимпиады по теннису

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Армия и оружие

Более 2,3 тыс. единиц военной техники поставлены в войска в этом году

Свыше 2,3 тыс. единиц новой и модернизированной военной техники уже получили Вооруженные силы РФ в этом году, сообщил во вторник на селекторном совещании в Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
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Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
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Политика

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Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси отреагировала на отказ Белого дома от дачи показаний в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа.
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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