Экономика
РБКBaring Vostok отказался от новых инвестиций в банк «Восточный»
За девять лет участия в капитале «Восточного» Baring проинвестировал в его развитие свыше $320 млн, сообщил представитель фонда. В банке «Восточный», чьи акционеры находятся в состоянии конфликта, у кипрской структуры Baring — Evison — 42% акций.
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Интернет
Опубликован список худших и самых популярных паролей 2019 года
Исследование было основано на основании изучения 500 млн паролей, попавших в общий доступ в результате утечек данных в 2019 году.
Футбол
«Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль» в Кубке английской лиги
"Ливерпуль" потерпел разгромное поражение от "Астон Виллы" в четвертьфинальном матче Кубка английской футбольной лиги.
Игры
Автор Kerbal Space Program анонсировал Balsa Model Flight Simulator
Политика
Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей
Финальное голосование Палаты представителей конгресса США по импичменту президента Дональда Трампа назначено на среду, говорится в обращении спикера палаты Нэнси Пелоси к демократам.
Происшествия
В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело
Кино
В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны»
Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".
Армия и оружие
Истребитель Су-57 успешно повторно испытан в Сирии
Минобороны РФ повторно испытало многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 в Сирии, все запланированные задачи успешно выполнены.
Экономика
Первые четыре заявки на ипотеку под 2% одобрили в Забайкалье
Приём документов начался 12 декабря. Банк одобрил четыре заявки, ещё более 30 в стадии донесения документов.
Экономика
Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка
Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Авто
Новый документ на автомобили появится в России
Новый сопроводительный документ на легковые и грузовые автомобили до 3,5 тонн появится в России.
Общество
Артем Аветисян — РБК: «Мой статус не дает полномочий влиять на ФСБ»
Об отношениях с Baring Vostok, претензиях ЦБ к «Восточному» и работе АСИ по защите бизнеса — в его интервью РБК.
Политика
США включили в оборонный бюджет санкции против «Северного потока-2»
Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов.
Происшествия
Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком
Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком.
Общество
Генеральным директором Qiwi станет председатель совета директоров Ким
Председатель совета директоров, сооснователь группы Qiwi Борис Ким сменит Сергея Солонина на посту генерального директора.
Общество
Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете
Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции.
Общество
Британский посол: Скрипали отказались встречаться с дипломатами из РФ
Пострадавшим от отравления в Солсбери россиянам было передано приглашение российского посольства о встрече, но Скрипали не захотели его принять.
Шоу-бизнес
Нелли Ермолаева разводится с мужем
Андреев в свою очередь тоже посвятил бывшей избраннице теплые слова. Нелли Ермолаева боится лишиться мужа из-за ребенка.
Экономика
Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах
Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве.
Космос
Китай успешно запустил два новых спутника системы «Бэйдоу»
С космодрома Сичан, расположенного на юго-западе Китая в провинции Сычуань, был успешно произведён запуск двух новых спутников навигационной спутниковой системы «Бэйдоу».
Политика
Зеленский прокомментировал протестные акции в Киеве
Происшествия
Четверых участников перестрелки в Ростовской области задержали на границе с Украиной
Четверо участников перестрелки с пятью погибшими в Ростовской области задержаны в Белгородской области при попытке пересечь границу с Украиной.
Политика
Захарова прокомментировала протесты в Киеве
Авто
Автомобили Opel вернулись на российский рынок
Общество
Роскачество обнаружило пестициды в чае двух марок
В российском чае классическом чёрном "Мацеста" марки "премиум" выявили четыре вида токсичных пестицидов: ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин.
Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой погоде в январе
Гидрометцентр РФ сообщил, что погода в январе в Москве не ожидается очень морозной. После Нового года прогнозируется чуть выше нормы.
Общество
Названы самые опасные алкогольные напитки
По мнению профессора, быстрее всего приводят к опьянению херес и портвейн, которые достаточно быстро попадают в кровоток.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Футбол
Головин не спас «Монако» от вылета из Кубка французской лиги
«Монако» крупно уступил на своём поле «Лиллю» (0:3) в матче 1/8 финала Кубка французской лиги. На 19-й минуте отличился Виктор Осимхен.