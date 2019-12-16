Экономика

РБКРБКBaring Vostok отказался от новых инвестиций в банк «Восточный»

За девять лет участия в капитале «Восточного» Baring проинвестировал в его развитие свыше $320 млн, сообщил представитель фонда. В банке «Восточный», чьи акционеры находятся в состоянии конфликта, у кипрской структуры Baring — Evison — 42% акций.
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