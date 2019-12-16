Экономика

ВедомостиВедомостиBaring Vostok отказался вкладывать деньги в банк «Восточный»

Фонды Baring Vostok, которые за девять лет вложили в развитие банка «Восточный» свыше $320 млн, больше не будут этого делать.
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Baring Vostok отказался от новых инвестиций в банк «Восточный»

РБК16 декабря в 15:47

Baring Vostok отказался вкладывать деньги в банк «Восточный»

Ведомости16 декабря в 13:46

Суд отложил до 16 января рассмотрение иска к Baring Vostok и Калви на 8,8 млрд руб

ПРАЙМвчера в 20:52

Суд перенес рассмотрение иска банка «Восточный» к Baring Vostok и Калви на январь

Росбалтвчера в 22:20

Baring Vostok прекратит инвестиции в банк «Восточный»

ГЛАС.RU16 декабря в 19:20

Рассмотрение иска на 8,8 млрд руб. к Калви перенесли на 16 января

Интерфакс - Россия01:13

Baring Vostok прекратит инвестиции в банк «Восточный»

Компаниявчера в 01:42
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 02:07, Ашберн
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Газета.Ru вчера в 22:41
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Правительство России расширило список товаров, которые запрещено ввозить с Украины.
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Известный певец Сергей Лазарев в интервью изданию Hello! дал ответ на вопрос о суррогатной матери своих детей.
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Газета.Ru вчера в 16:22
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Как предлагают бороться с контрафактом Ввести маркировку минеральной воды цифровыми штрихкодами Роспотребнадзор первый раз предложил в июле.
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Baring Vostok Capital Partners
Фонд частных капиталовложений. Фонд инвестирует в разные отрасли промышленности, включая нефть и газ, потребительские товары, СМИ и технологии, телекоммуникации и финансовые услуги.
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