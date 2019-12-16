Экономика
ВедомостиBaring Vostok отказался вкладывать деньги в банк «Восточный»
Фонды Baring Vostok, которые за девять лет вложили в развитие банка «Восточный» свыше $320 млн, больше не будут этого делать.
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Политика
Зеленский предложил «убрать» «специальный статус» Севастополя
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать из Конституции страны упоминание о "специальном статусе" Севастополя.
Наука
Фолиевую кислоту применят для лечения рака
Армия и оружие
В Генштабе оценили вероятность начала крупномасштабной войны
«Беспрецедентное политическое, экономическое и информационное давление осуществляется на государства, пытающиеся проводить независимую политику, в том числе и на Россию», — подчеркнул глава Генштаба, указав, что в подобных условиях нельзя исключать вероятность возникновения кризисных ситуаций, которые могут выйти из-под контроля и перерасти в военный конфликт большого масштаба.
Политика
Россия расширила список запрещенных к ввозу товаров с Украины
Правительство России расширило список товаров, которые запрещено ввозить с Украины.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о суррогатной матери своих детей
Известный певец Сергей Лазарев в интервью изданию Hello! дал ответ на вопрос о суррогатной матери своих детей.
Наука
Награждение финалистов III Научно-практической конференции-конкурса «Школьная идея – 2020»
24 января 2020 года в 10.00 состоится финал III научной конференции «Школьная идея».
Общество
В двух регионах ДФО объявили 31 декабря выходным
Ранее решения о переносе выходных дней уже приняли губернаторы 14 регионов России.
Культура
Музыкальный фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
Другие источники в СМИ сообщают, что фильм все-таки собрал приличную сумму в прокате — около 30 миллионов рублей.
Технологии
В WhatsApp найдена уязвимость в групповых чатах
В популярном мессенджере WhatsApp была найдена уязвимость, которая мешает создавать групповые чаты и работать с ними.
Политика
В Раде заявили о неспособности Украины поставить Перу один Ан-178
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что концерн "Укроборонпром" не способен выполнить контракт на поставку Перу одного самолета Ан-178.
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Политика
Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2»
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".
Общество
Губернатор Калужской области перейдет в Совет Федерации
Первый по бюджету Глава Калужской области Анатолий Артамонов после отставки перейдет на работу в Совет Федерации, рассказали РБК два источника, близких к верхней палате Федерального собрания.
Хоккей
Форвард «Каролины» Свечников снова забил гол из-за ворот соперника
Общество
Роспотребнадзор предложил создать банк эталонной питьевой воды
Как предлагают бороться с контрафактом Ввести маркировку минеральной воды цифровыми штрихкодами Роспотребнадзор первый раз предложил в июле.
Экономика
Спотовая цена палладия впервые превысила $2000 за унцию
Цена палладия на спотовом рынке впервые в истории превысила $2000 за унцию, по состоянию на 06:30 по Москве она достигла $2,006 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговых площадок.
Музыка
Корнелюк: Ротару отлично выступила в России
Корнелюк присутствовал на фестивале, а когда увидел Ротару, то не смогу сдержать эмоции радости и восторга от ее выступления, так как его отношение к певице очень человеческое и положительное.
Армия и оружие
С-300 заступили на боевое дежурство на российской базе в Таджикистане
Зенитно-ракетные комплексы С-300ПС впервые заступили на опытно-боевое дежурство на полигоне 201-й российской военной базы в Таджикистане, сообщил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин.
Политика
«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу
Если России и Украине не удастся согласовать условия по транзиту газа до конца этого года, новый раунд переговоров может состояться в апреле или мае 2020 года.
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Тест на беременность» призналась, почему скрывала дочь
Происшествия
ООН подтвердила, что задержанный во «Внуково» метадон принадлежит ей
Общество
Радий Хабиров будет платить за информацию о продавцах контрафактного алкоголя
Глава попросил уведомлять через портал «Безопасная среда» (круглосуточно) или по телефону: +7 (347) 218-09-87 (с 9.00 до 19.00 по будням) о продавцах и точках продажи и производства контрафакта.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк показали журналистов, преследующих актрису
Близкие Анастасии Заворотнюк пожаловались на преследование со стороны журналистов.
Происшествия
Мужчина погиб под поездом на станции метро «Коломенская» в Москве
Шоу-бизнес
77-летняя ведущая Ангелина Вовк выходит замуж за молодого любовника
Российская телеведущая Ангелина Вовк призналась, что ее молодой любовник сделал ей предложение руки и сердца.
Политика
Торговая палата США предостерегла от санкций в отношении госдолга РФ
Торговая палата США считает, что компании страны понесут серьёзный ущерб в случае, если будет принят законопроект, предполагающий введение ограничительных мер против суверенного долга России.
Общество
Новые пошлины, акцизы и налоги. Что изменится для бизнеса с 1 января
"ДП" сделал подборку важных для бизнеса нововведений в российском законодательстве, которые вступают в силу с 1 января 2020 года.
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим
Общество
Телеканалы потребовали от операторов вещание в сети с единой платформы
«Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа» (НМГ) уведомили операторов связи о требовании с 1 февраля вести трансляцию телеканалов в интернете только через единую платформу «Витрина ТВ».