Экономика

ВедомостиВедомостиBaring Vostok отказался вкладывать деньги в банк «Восточный»

Фонды Baring Vostok, которые за девять лет вложили в развитие банка «Восточный» свыше $320 млн, больше не будут этого делать.
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Baring Vostok отказался от новых инвестиций в банк «Восточный»

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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 23:04, Ашберн
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Baring Vostok Capital Partners
Фонд частных капиталовложений. Фонд инвестирует в разные отрасли промышленности, включая нефть и газ, потребительские товары, СМИ и технологии, телекоммуникации и финансовые услуги.
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