Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUBaring Vostok прекратит инвестиции в банк «Восточный»

Фонды компании Baring Vostok, которые последние 9 лет инвестировали в развитие банка «Восточный», теперь прекращают вкладывать деньги. За все время объем вложенных средств составил 320 млн долларов.
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 22:07, Ашберн
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Baring Vostok Capital Partners
Фонд частных капиталовложений. Фонд инвестирует в разные отрасли промышленности, включая нефть и газ, потребительские товары, СМИ и технологии, телекоммуникации и финансовые услуги.
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