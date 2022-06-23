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Baring Vostok решил продать долю в крупнейшем коллекторе России

Фонд Baring Vostok, специализирующийся на инвестициях в Россию, намерен продать один из своих активов — долю в коллекторской компании «Первое клиентское бюро» (ПКБ, ранее называлось «Первое коллекторское бюро»), рассказали РБК три источника на рынке взыскания.
РБК
Источники РБК утверждают, что в отличие от прошлогодних планов Baring Vostok сейчас речь идет о сделке в новом формате — прямой продаже доли.
РБК
К крупным акционерам компании также относится фонд Da Vinci Capital (12,26%) и Сергей Власов (11,42%) — один из основателей ПКБ, бывший совладелец и предправления банка «Восточный экспресс» (потом банк «Восточный»), которым ранее владел Baring Vostok.
РБК
Вопросы следствия вызвала сделка по уступке кредита на 2,5 млрд руб., который банк «Восточный» выдал коллекторской компании ПКБ.
РБК

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РБК: Baring Vostok продаст долю в крупнейшем коллекторе России
Коммерсантъ01:55
Baring Vostok хочет продать долю в компании-лидере на рынке коллекторов
BFM.ru01:45
Baring Vostok решил продать долю в крупнейшем коллекторе России
РБК00:30
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