Фонд Baring Vostok , специализирующийся на инвестициях в Россию, намерен продать один из своих активов — долю в коллекторской компании «Первое клиентское бюро» (ПКБ, ранее называлось «Первое коллекторское бюро»), рассказали РБК три источника на рынке взыскания.