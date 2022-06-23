Фонд Baring Vostok, специализирующийся на инвестициях в Россию, намерен продать один из своих активов — долю в коллекторской компании «Первое клиентское бюро» (ПКБ, ранее называлось «Первое коллекторское бюро»), рассказали РБК три источника на рынке взыскания.
К крупным акционерам компании также относится фонд Da Vinci Capital (12,26%) и Сергей Власов (11,42%) — один из основателей ПКБ, бывший совладелец и предправления банка «Восточный экспресс» (потом банк «Восточный»), которым ранее владел Baring Vostok.
ФАС России согласовала ходатайство ООО "ТТР Холдинг" (Санкт-Петербург), входящего в группу компаний "Рост", о приобретении 100% уставного капитала белгородского ООО "Гринхаус", сообщила пресс-служба ведомства.
Размер материнского капитала на первого ребенка в России к 2025 году может увеличиться почти на треть и составить 680,1 тыс. рублей, пишет в четверг РБК со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.