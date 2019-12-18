Общество
КоммерсантъАветисян готов заключить мировое соглашение с Baring Vostok
Владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян в интервью РБК рассказал, что готов заключить мировое соглашение с инвестфондом Baring Vostok. Конфликт, начавшийся между сторонами в 2018 году, касался опциона на 9,99% акций банка «Восточный».
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с чего всё началось
Контекст В августе 2016 года Майкл Калви и Артем Аветисян договорились объединить "Восточный" и "Юниаструм". В объединенном банке кипрская структура Baring Vostok — Evison — получила 51,6%, "Финвижн" Артема Аветисяна — 32%, его партнеры Шерзод Юсупов и Юрий Данилов — 4,8 и 3,2% соответственно.РБКвчера в 16:00
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Владелец «Финвижн холдингс» сообщил об инициированном против себя уголовном деле
Московский Комсомолец03:40
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Политика
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Возможные санкции США против проекта газопровода «Северный поток — 2» являются примером недобросовестной конкуренции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность введения Вашингтоном ограничительных мер.
Происшествия
На катке на Красной площади умер человек
Космос
На южном полюсе Юпитера образовался вихрь размером с Чукотку
Общество
В Кузбассе опровергли данные о выдаче продуктовых карточек шахтерам
Заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности транспорту и экологии Андрей Панов опроверг информацию о выдаче продуктовых карточек шахтерам вместо зарплаты, по данным департамента угольной промышленности, социальной напряженности на угольных предприятиях нет.
Политика
В ЕС признали выполнение Украиной условия для транспортировки газа
Украина рассчитывает, что с выполнением норм европейского законодательства ее позиции в переговорах по транзиту газа усилятся, также дополнительно будут защищены ее экономические интересы.
Политика
Власти Украины усложнили правила поездок граждан в Россию
Граждане Украины с 1 марта следующего года смогут выезжать в Россию только по загранпаспортам.
Экономика
МВФ оценил долю «фантомных» иностранных инвестиций в России
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Политика
Названа дата голосования по импичменту Трампа
Палата представителей Конгресса США проголосует за утверждение двух статей импичмента президента страны Дональда Трампа 18 декабря.
Происшествия
Начальника отдела судебных приставов в Керчи задержали за взятку
В Керчи задержали начальника городского отдела службы судебных приставов, его заместителя и пристава-исполнителя.
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Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца
Шоу-бизнес
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Андреев в свою очередь тоже посвятил бывшей избраннице теплые слова. Нелли Ермолаева боится лишиться мужа из-за ребенка.
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Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
Авто
УАЗ запатентовал новое оснащение для «Русского Прадо»
В Сети появились новые данные о внедорожнике УАЗ, прозванном «Русским Прадо».
Политика
«Укрнафта» сообщила о победе в споре с Россией в швейцарском суде
Верховный суд Швейцарии не удовлетворил жалобу России на решение международного арбитража о взыскании $44 млн в пользу "Укрнафты".
Технологии
Составлен рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия
Аналитическая компания App Annie составила рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия. Всего в список вошли 10 приложений.
Общество
В Рязанской области 31 декабря станет выходным для чиновников
31 декабря (вторник) в этом году станет выходным днем. Такое решение принял губернатор Рязанской области Николай Любимов.
Здоровье
Представлен топ-10 Красноярских вакансий в сфере здравоохранения
Стоит также отметить, что для медицинских сестер в базе вакансий "Работа в России" представлено порядка 900 рабочих мест.
Происшествия
В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных
По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии №2 в Калмыкии за незаконный оборот оружия, создал на территории исправительного учреждения террористическое организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
Общество
Песков прокомментировал новость об обысках у Гуцериева
Комментируя новость о якобы имевших место обысках в квартирах и офисах бизнесмена Михаила Гуцериева, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего об этом не известно, передает ТАСС.
Общество
В Петербурге готовятся закрыть дамбу под угрозой наводнения
ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что днем в среду в Петербурге ожидается южный, юго-западный ветер 8 − 13 м / с, во второй половине дня местами порывы до 15 − 20 м / с, в конце дня в прибрежных районах порывы до 24 м / с. Это может вызвать нагонную волну в восточной части Финского залива и создать угрозу наводнения.
Политика
Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны.
Общество
В Twitch заявили об отзыве иска Rambler без выплаты компенсации
Российская компания Rambler Group отозвала иск к стриминговому сервису Twitch, связанный с нелегальными трансляциями футбольных матчей.
Армия и оружие
Новейшие истребители Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии
Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап "обкатки" в Сирии, рассказал начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов.
Происшествия
В музее объяснили поднятие купола над челябинским метеоритом
Самопроизвольное поднятие купола над фрагментом Челябинского метеорита, который представлен в качестве экспоната в Государственном историческом музее Южного Урала, могло произойти из-за технического сбоя.
Происшествия
С оборонного завода в Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатки
Предприятие «Авангард» производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Минобороны России и утилизации боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Происшествия
В Харькове неизвестные повредили памятник Максиму Горькому
Неизвестные повредили памятник писателю Максиму Горькому в Харькове, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Политика
Скрипаль обругала британского посла после его заявления
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория раскритиковала заявление британского посла в России Лори Бристоу.
Экономика
Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
До 2022 года включительно продлил так называемую заморозку накопительной части пенсии президент РФ Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Степаненко пожелала Петросяну и его новой супруге счастья
Эстрадная артистка Елена Степаненко прокомментировала сообщения о свадьбе юмориста Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой, уточнив, что по-прежнему делит с бывшим супругом совместное имущество.