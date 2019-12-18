Общество

КоммерсантъКоммерсантъАветисян готов заключить мировое соглашение с Baring Vostok

Владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян в интервью РБК рассказал, что готов заключить мировое соглашение с инвестфондом Baring Vostok. Конфликт, начавшийся между сторонами в 2018 году, касался опциона на 9,99% акций банка «Восточный».
Читать в источнике
Комментировать9
с чего всё началось

Артем Аветисян — РБК: «Мой статус не дает полномочий влиять на ФСБ»

Контекст В августе 2016 года Майкл Калви и Артем Аветисян договорились объединить "Восточный" и "Юниаструм". В объединенном банке кипрская структура Baring Vostok — Evison — получила 51,6%, "Финвижн" Артема Аветисяна — 32%, его партнеры Шерзод Юсупов и Юрий Данилов — 4,8 и 3,2% соответственно.
РБКвчера в 16:00

Подробнее о событии

Аветисян готов заключить мировое соглашение с Baring Vostok

Коммерсантъвчера в 22:40

Baring Vostok инициировал уголовное дело против «Финвижн холдингс»

News.ru01:22

По спору банка «Восточный» и Baring Vostok может быть заключено мировое соглашение

Газета.Ru00:38

Владелец «Финвижн холдингс» сообщил об инициированном против себя уголовном деле

Московский Комсомолец03:40

Владелец «Финвижн холдингс» сообщил, что Baring Vostok инициировал против него дело

ТАССвчера в 22:08

Baring объяснил уголовное преследование Аветисяна в Лондоне

РБК02:44

Аветисян исключил риск санации или отзыва лицензии у «Восточного»

Ведомостивчера в 18:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 06:53, Ашберн
Политика

В Кремле оценили возможные санкции против «Северного потока — 2»

Возможные санкции США против проекта газопровода «Северный поток — 2» являются примером недобросовестной конкуренции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность введения Вашингтоном ограничительных мер.
RT на русском 05:14
Происшествия

На катке на Красной площади умер человек

Газета.Ru 05:58
Космос

На южном полюсе Юпитера образовался вихрь размером с Чукотку

N+1 16 декабря в 03:53
Общество

В Кузбассе опровергли данные о выдаче продуктовых карточек шахтерам

Заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности транспорту и экологии Андрей Панов опроверг информацию о выдаче продуктовых карточек шахтерам вместо зарплаты, по данным департамента угольной промышленности, социальной напряженности на угольных предприятиях нет.
РИА Новости 02:58
Политика

В ЕС признали выполнение Украиной условия для транспортировки газа

Украина рассчитывает, что с выполнением норм европейского законодательства ее позиции в переговорах по транзиту газа усилятся, также дополнительно будут защищены ее экономические интересы.
РБК вчера в 14:10
Политика

Власти Украины усложнили правила поездок граждан в Россию

Граждане Украины с 1 марта следующего года смогут выезжать в Россию только по загранпаспортам.
РБК 05:53
Экономика

МВФ оценил долю «фантомных» иностранных инвестиций в России

Более половины накопленных иностранных инвестиций в экономику России приходится на «фантомные» зарубежные корпорации, то есть осуществлено компаниями-пустышками, скрывающими страну — истинный источник этих вложений.
РБК 04:04
Политика

Названа дата голосования по импичменту Трампа

Палата представителей Конгресса США проголосует за утверждение двух статей импичмента президента страны Дональда Трампа 18 декабря.
Дни.ру 04:56
Происшествия

Начальника отдела судебных приставов в Керчи задержали за взятку

В Керчи задержали начальника городского отдела службы судебных приставов, его заместителя и пристава-исполнителя.
Аргументы недели - Керчь 05:36
Происшествия

Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца

RT на русском 06:43
Шоу-бизнес

Нелли Ермолаева разводится с мужем

Андреев в свою очередь тоже посвятил бывшей избраннице теплые слова. Нелли Ермолаева боится лишиться мужа из-за ребенка.
StarHit.ru вчера в 04:48
Армия и оружие

Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту

Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
RT на русском 03:30
Авто

УАЗ запатентовал новое оснащение для «Русского Прадо»

В Сети появились новые данные о внедорожнике УАЗ, прозванном «Русским Прадо».
Picsnews.net вчера в 09:04
Политика

«Укрнафта» сообщила о победе в споре с Россией в швейцарском суде

Верховный суд Швейцарии не удовлетворил жалобу России на решение международного арбитража о взыскании $44 млн в пользу "Укрнафты".
Газета.Ru 05:57
Технологии

Составлен рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия

Аналитическая компания App Annie составила рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия. Всего в список вошли 10 приложений.
Piter.tv вчера в 02:00
Общество

В Рязанской области 31 декабря станет выходным для чиновников

31 декабря (вторник) в этом году станет выходным днем. Такое решение принял губернатор Рязанской области Николай Любимов.
АиФ Рязань 06:18
Здоровье

Представлен топ-10 Красноярских вакансий в сфере здравоохранения

Стоит также отметить, что для медицинских сестер в базе вакансий "Работа в России" представлено порядка 900 рабочих мест.
Глас Народа 01:41
Армия и оружие

ВСУ несут потери: на Донбассе погиб «рыцарь Зимнего похода»

Rusvesna.su 06:01
Происшествия

В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии №2 в Калмыкии за незаконный оборот оружия, создал на территории исправительного учреждения террористическое организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
РИА Новости 06:50
Общество

Песков прокомментировал новость об обысках у Гуцериева

Комментируя новость о якобы имевших место обысках в квартирах и офисах бизнесмена Михаила Гуцериева, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего об этом не известно, передает ТАСС.
Вести.Ru 05:44
Общество

В Петербурге готовятся закрыть дамбу под угрозой наводнения

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что днем в среду в Петербурге ожидается южный, юго-западный ветер 8 − 13 м / с, во второй половине дня местами порывы до 15 − 20 м / с, в конце дня в прибрежных районах порывы до 24 м / с. Это может вызвать нагонную волну в восточной части Финского залива и создать угрозу наводнения.
REGNUM вчера в 12:32
Политика

Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны.
РИА Новости вчера в 21:13
Общество

В Twitch заявили об отзыве иска Rambler без выплаты компенсации

Российская компания Rambler Group отозвала иск к стриминговому сервису Twitch, связанный с нелегальными трансляциями футбольных матчей.
Известия 06:09
Армия и оружие

Новейшие истребители Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии

Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап "обкатки" в Сирии, рассказал начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов.
РИА Новости вчера в 16:30
Происшествия

В музее объяснили поднятие купола над челябинским метеоритом

Самопроизвольное поднятие купола над фрагментом Челябинского метеорита, который представлен в качестве экспоната в Государственном историческом музее Южного Урала, могло произойти из-за технического сбоя.
Газета.Ru 05:17
Происшествия

С оборонного завода в Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатки

Предприятие «Авангард» производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Минобороны России и утилизации боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Известия вчера в 04:09
Происшествия

В Харькове неизвестные повредили памятник Максиму Горькому

Неизвестные повредили памятник писателю Максиму Горькому в Харькове, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
РИА Новости 04:11
Политика

Скрипаль обругала британского посла после его заявления

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория раскритиковала заявление британского посла в России Лори Бристоу.
Национальная служба новостей 04:23
Экономика

Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

До 2022 года включительно продлил так называемую заморозку накопительной части пенсии президент РФ Владимир Путин.
РЕН ТВ 16 декабря в 18:07
Шоу-бизнес

Степаненко пожелала Петросяну и его новой супруге счастья

Эстрадная артистка Елена Степаненко прокомментировала сообщения о свадьбе юмориста Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой, уточнив, что по-прежнему делит с бывшим супругом совместное имущество.
Ридус 01:48
Как работают Яндекс.Новости?
Дело Baring VostokБольше новостей по теме
Главное