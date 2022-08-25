«Последствия для общества будут серьёзнее, чем крах 2008 года. Сейчас мы вступаем во временной период, когда большинство домохозяйств погрязли в долгах или находятся в очень неустойчивом финансовом положении», — заявил партнёр Baringa Partners Джеймс Купер.