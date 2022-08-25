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Baringa Partners: Энергокризис в Британии грозит превзойти финансовый крах 2008 года

Энергетический кризис в Великобритании ударит по британским домохозяйствам сильнее, чем мировой экономический кризис 2008 года, сообщает новостное агентство Bloomberg
 со ссылкой на доклад консалтинговой компании Baringa.
РИА Новости
Отмечается, что данный прогноз был сделан на фоне опасений об увеличении размеров годовых счетов за электроэнергию на 80% с октября.
Общественная служба новостей
«Последствия для общества будут серьёзнее, чем крах 2008 года. Сейчас мы вступаем во временной период, когда большинство домохозяйств погрязли в долгах или находятся в очень неустойчивом финансовом положении», — заявил партнёр Baringa Partners Джеймс Купер.
RT на русском
Согласно прогнозам, с 1 октября текущего года среднегодовые счета за электроэнергию превысят 3,5 тысячи фунтов (около 4,2 тысяч долларов).
Комсомольская правда

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