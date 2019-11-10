Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов не сможет сыграть за сборную России по футболу по причине травмы голеностопа. Об этом на пресс-конференции после матча чемпионата России с "Краснодаром" заявил главный тренер железнодорожником Юрий Семин.

Баринов не сыграет за сборную России по причине травмы голеностопа

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