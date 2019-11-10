РПЛ
ТАСС СпортБаринов не сыграет за сборную России по причине травмы голеностопа
Жоау Мариу
|19′
|27′
Кристиан Рамирес
|40′
Урош Спайич
Гжегож Крыховяк
|41′
|45′+1′
Ари
|45′+2′
Маркус Берг
Гжегож Крыховяк
Антон Миранчук
|46′
|48′
Маркус Берг
Рифат Жемалетдинов
|52′
Эдер
Федор Смолов
|55′
Владислав Игнатьев
|65′
|65′
Руслан Камболов
Кристоффер Ольссон
|70′
Кристоффер Ольссон
Рифат Жемалетдинов
Даниил Куликов
|71′
Даниил Куликов
|72′
|73′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
|80′
Ари
Даниил Уткин
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
20
Игнатьев
5
Хёведес
27
Серкейра
31
Рыбус
69
Куликов
18
Коломейцев
59
Миранчук
11
Миранчук
23
Мариу
9
Смолов
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спайич
6
Рамирес
47
Уткин
14
Ольссон
52
Вильена
93
Сулейманов
17
Игнатьев
99
Фернандеш
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов не сможет сыграть за сборную России по футболу по причине травмы голеностопа. Об этом на пресс-конференции после матча чемпионата России с "Краснодаром" заявил главный тренер железнодорожником Юрий Семин.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 06:47, Ашберн
Общество
FT: семья Асада купила 19 апартаментов в «Москва-сити»
Родственники президента Сирии Башара Асада в разные годы купили не менее 19 апартаментов в жилых комплексах на территории «Москва-сити», 18 из них – в комплексе «Город столиц», еще один – в башне «Федерация».
Ведомости 04:37
Общество
Медведев пригрозил наказанием за нарушения при реализации нацпроектов
«Нарушения при реализации правил, по которым эти национальные проекты осуществляются, будут иметь самые серьезные последствия, вплоть до ответственности, уголовной ответственности, административной ответственности», – передает слова Медведева ТАСС.
Взгляд.ру 06:19
Общество
Организатор «Белых касок» Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле
Организатор "Белых касок" и бывший офицер британской разведки Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле, передает Diriliş Postası.
Газета.Ru 05:51
Общество
Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе
Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.
Woman.ru вчера в 04:55
Общество
Мантуров заявил, что каждая пятая АЗС в 2019 году недоливала бензин
Сегодня недобросовестные продавцы топлива используют различные современные приспособления и вредоносное программное обеспечение, позволяющие обманывать расходомер.
РИА Новости 04:38
Футбол
Егоров: в РФС дали время до конца года на исправление ситуации
Руководство РФС дало нам время на исправление ситуации.
Metaratings 05:57
Происшествия
На борту летевшего из Сургута в Махачкалу самолета умер пассажир
По итогам проверки примут процессуальное решение.
Замана 05:22
Происшествия
В Москве задержан гражданин Австрии за изнасилование школьницы
В Москве правоохранительные органы задержали гражданина Австрии за изнасилование 15-летней школьницы.
Газета.Ru 03:35
Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна квартиры девятиэтажки на северо-востоке Москвы.
Известия 02:24
Происшествия
Доцент Соколов признал вину в убийстве студентки
Александр Почуев, адвокат подозреваемого в убийстве аспирантки СПбГУ Олега Соколова, рассказал о признательных показаниях своего подзащитного.
РИА Новости вчера в 11:15
Общество
Вице-мэр Челябинска подал в отставку
Вице-мэр по дорожному хозяйству Челябинска Владимир Алейников принял предложение врио главы Натальи Котовой и подал в отставку.
URA.Ru 02:05
Экономика
Контрагенты задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд
Агентство РБК со ссылкой на бухгалтерскую отчётность «Рособоронэкспорта», полученную из системы Росстат, опубликовало данные о размере задолженности контрагентов перед оборонно-экспортным предприятием за 2018 год, составившей почти 812,9 млрд рублей или $13 млрд.
Военное дело 06:28
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru вчера в 20:50
Политика
Путин заявил о необходимости обеспечить прозрачность закупок техники
Президент России Владимир Путин заявил, что расходование бюджетных средств на закупку техники и оборудования в рамках национальных проектов должно быть прозрачным.
Парламентская газета 05:01
Происшествия
Полицейский-стажер в Алексине открыл огонь по оппонентам
Ранее «Молодой коммунар» сообщал об инциденте в Алексине, где стажер полиции открыл стрельбу из карабина «Сайга».
Молодой коммунар 04:46
Общество
В Минздраве назвали самый пьющий и не пьющий федеральные округа
В Минздраве назвали самый пьющий и не пьющий федеральные округа.
Радио Маяк 02:59
Технологии
WhatsApp начал массово блокировать пользователей
Пользователи популярного мессенджера WhatsApp массово жалуются на блокировку аккаунтов, спровоцированную желанием разработчиков сервиса бороться с "сомнительными" группами.
Planet Today 04:26
Политика
Песков заявил, что Моралес не просил убежища в России
Объявивший об уходе в отставку с поста президента Боливии Эво Моралес не просил о предоставлении ему убежища в России.
ТАСС 06:16
Шоу-бизнес
Многомиллионный долг Жанны Фриске погасил известный артист
Долг Жанны Фриске перед «Русфондом» в сумме 22 миллионов рублей погасил известный артист, рассказал отец певицы Владимир Фриске в эфире шоу «Звёзды сошлись».
Газета Кемерова вчера в 23:55
Политика
Песков: при строительстве «Восточного» было похищено 11 млрд рублей
На первом этапе расследования хищений бюджетных средств, выделенных на строительство амурского космодрома "Восточный", было возбуждено 128 уголовных дел, которые позже объединили в 32 производства.
Комсомольская правда 06:34
Авто
В России хотят повысить транспортный налог
Счетная палата выступила с предложением ввести новую систему расчета транспортного налога.
SpeedMe 09 ноября в 02:54
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге молодая женщина нашлась в колонии
Пропавшая в Екатеринбурге на прошлой неделе 31-летняя Марина Головина нашлась в довольно неожиданном месте: в колонии общего режима.
Новый День 06:24
Кино
«Кризис на бесконечных Землях»: канал CW показал тизер нового кроссовера
Телеканал CW представил первый тизер «самого масштабного кроссовера» на телевидении. Ролик появился на YouTube-канале TV Promos 10 ноября.
REGNUM 02:34
Общество
Nord Stream 2 AG начал арбитраж против Евросоюза
Компания — оператор проекта «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG начала арбитраж против Евросоюза из-за несоответствия поправок к газовой директиве Энергетической хартии.
RT на русском 05:49
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
Как стало известно, лидерами по уровню доверия оказались Крым, Чечня, а также Брянская и Липецкая области.
Газета.Ru вчера в 15:59
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк идет на поправку
Андрей Разин, знакомый Анастасии, все же решил высказаться по поводу лечения и его результатов.
Popcake вчера в 10:43
Авто
Новый Tesla Roadster можно купить за 250 долларов
Масштабная модель Tesla Roadster, как сообщается на официальном сайте, была разработана при непосредственном участии инженеров компании, поэтому производитель обещает, что каждая деталь игрушки в точности повторяет оригинальную и создана по тем же 3D-моделям, что и настоящий родстер --- только в масштабе 1:18.
Motor вчера в 08:00