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Евро-футбол.руЕвро-футбол.руБаринов обратился к фанатам в связи с пандемией коронавируса

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Хавбек столичного «Локомотива» Дмитрий Баринов посредством «Инстаграма» обратился к подписчикам в связи с пандемией коронавируса.
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Полузащитник «Локомотива» Баринов обратился к подписчикам

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