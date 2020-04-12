Народный артист России Валерий Баринов прокомментировал заявление полузащитника "Локомотива" Джефферсона Фарфана, который пошутил про понижение зарплат в клубе во время пандемии коронавируса.

Спорт день за днем

Баринов прокомментировал ситуацию с высказываниями Фарфана о зарплате

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Экономика Новак: кризисная ситуация на рынке нефти сохранится до конца 2020 года Министр энергетики России Александр Новак заявил, что неблагополучная ситуация на мировом рынке нефти сохранится как минимум до конца текущего года.