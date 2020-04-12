Коронавирус
РИА НовостиБаринов прокомментировал ситуацию с высказываниями Фарфана о зарплате
Народный артист России Валерий Баринов прокомментировал заявление полузащитника "Локомотива" Джефферсона Фарфана, который пошутил про понижение зарплат в клубе во время пандемии коронавируса.
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Народный артист Баринов призвал руководство «Локомотива» уважать и учитывать характер Семина
Bookmaker-ratings.ru10:08
Валерий Баринов – о ситуации в «Локомотиве»: Способность высказаться – наша большая беда
Спорт день за днем10:05
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Пасхальные службы в храмах Москвы и Подмосковья пройдут без прихожан
В преддверии Пасхи и по благословению Патриарха Кирилла в московских храмах и храмах Подмосковья проведут неделю служб без прихожан — с 12 по 19 апреля, то есть — и во время празднования Воскресения Христова.
Росбалт 05:55
Политика
Земан считает глупостью снос памятника Коневу в Праге
Президент Чехии Милош Земан считает глупой акцией муниципальных властей района Прага-6, демонтировавших находившейся на площади Интербригады на административной территории района памятник маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу.
ТАСС 08:57
Футбол
Жена Мамаева возмущена введением штрафов за нарушение самоизоляции
Алана Мамаева, жена полузащитника футбольного клуба «Ростов» Павла Мамаева, выразила возмущение введением штрафов за нарушение самоизоляции во время эпидемии коронавируса.
RT на русском 09:32
Общество
В Кремле допустили перенос парада Победы с 9 мая
Интерфакс вчера в 08:19
Общество
В Москве 12 апреля проведут масштабную дезинфекцию
В Москве в воскресенье, 12 апреля, городские службы проведут масштабную дезинфекцию в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 02:56
Шоу-бизнес
Певицу Надежду Бабкину вывели из комы
Состояние медикаментозной комы, в котором находилась артистка Надежда Бабкина, прекращено.
ИА Красная Весна 11:13
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru 10:10
Культура
Динозавр и Зеркальный человек появятся в шоу «Маска»
Piter.tv 10 апреля в 01:37
Политика
Путин утвердил новых членов Общественной палаты РФ
Президент РФ Владимир Путин утвердил членов Общественной палаты РФ.
Интерфакс 08:07
Общество
Подмосковье вслед за Москвой вводит электронные пропуска
Воробьев уточнил, что пропуск будет действовать как в Московской области, так и в самой столице Ранее о введении электронных пропусков для поездок на любом транспорте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Взгляд.ру вчера в 13:10
Общество
ВОЗ объяснила всплеск заражений в Москве
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович объяснила рост числа заражений коронавирусом в столице "расслабленным поведением" москвичей.
Вести.Ru 09:30
Футбол
БАТЭ разгромил «Минск» в матче чемпионата Белоруссии
Газета.Ru 10:12
Армия и оружие
Американское СМИ рассказало о российском комплексе, которого боится НАТО
Российские комплексы "Искандер" представляют собой "большую проблему", которой боится НАТО, пишет National Interest.
РИА Новости 08:17
Общество
Власти рассказали, кто чаще всего нарушает режим самоизоляции в Москве
Начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков рассказал, кто чаще всего нарушает режим самоизоляции в Москве.
Газета.Ru 09:13
Экономика
Эксперты ВЭБ прогнозируют падение доходов россиян на 17,5%
Эксперты ВЭБ считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%.
Газета.Ru 10:58
Общество
В Подмосковье за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусом
В Московской области за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 10:12
Здоровье
В РКБ имени Куватова побывал глава Башкирии Радий Хабиров
Напомним, из-за подтвержденных случаев заболевания больницу закрыли на карантин, в здании остались около тысячи человек, которым предстоит провести здесь не менее 14 дней.
Бел.Ру 02:26
Происшествия
В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи
В столичном районе Некрасовка мужчина едва не выпал из окна, пытаясь сделать селфи.
Российская газета 09:30
Общество
Рогозин обвинил НАСА и SpaceX в демпинге
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе дистанционного совещания по развитию ракетно-космической отрасли с президентом России Владимиром Путиным обвинил НАСА и американскую компанию SpaceX в демпинге, передает ТАСС.
Lenta.ru 10 апреля в 23:32
Общество
ФАС объявила о стабилизации цен на имбирь
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) вместе с ОНФ зафиксировали стабилизацию розничных цен на продукт, резко ставший популярным на фоне коронавируса.
Российская газета 07:00
Общество
Установлен порядок выплат семьям с детьми до трех лет
Выплачивать в ближайшие три месяца, начиная с апреля, всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно, предложил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом 28 марта.
Милосердие.ru 10 апреля в 09:52
Политика
В Кремле рассказали о критике визита Путина в Коммунарку
Ранее Песков рассказал, что решение Путина посетить больницу в Коммунарке, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус, было неожиданным.
RT на русском 07:43
Экономика
Новак: кризисная ситуация на рынке нефти сохранится до конца 2020 года
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что неблагополучная ситуация на мировом рынке нефти сохранится как минимум до конца текущего года.
Газета.Ru 11:18
Общество
Встреча министров ОПЕК+ пройдет 12 апреля
Следующая встреча министров в рамках ОПЕК+ состоится вечером 12 апреля в формате видеоконференции, сообщает Bloomberg.
РБК 09:31
Авто
Haval анонсировала новый Haval H5 для России
Китайская компания Haval анонсировала премьеру в России нового рамного внедорожника Haval H5.
Автоновости дня 10 апреля в 11:12
Общество
Минкомсвязи разработало приложение для получения электронных пропусков
В App Store и Play Market появилось приложение для выдачи электронных пропусков.
Ведомости 10:26
Происшествия
Огонь из горящего леса приближается к домам в Куке — очевидец
Масштабные лесные пожары ожидаются в Забайкальском крае и ещё нескольких регионах России в апреле — такой прогноз дал Рослесхоз 10 марта.
Чита.Ру 02:55
Здоровье
Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии
Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17