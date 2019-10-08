Футбол

ЧемпионатЧемпионатБаринов: стараюсь поддерживать игроков «Спартака»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов рассказал об отношениях с футболистами «Спартака», выступающими за национальную команду, а также высказался о положении «железнодорожников» в Российской Премьер-Лиге.
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Баринов: сказал Джикии, что в «Спартаке» все будет хорошо

Газета.Ru08:10

Дмитрий Баринов: «Стараюсь поддерживать игроков „Спартака“. Сказал Джикии, чтобы не отчаивался»

Sportbox.RU07:23

Баринов: «Пытаюсь поддерживать футболистов „Спартака“»

Sport.ru07:14

Баринов: поддерживаю спартаковцев, стараюсь не подкалывать

РИА Новости06:45

Дмитрий Баринов: Стараюсь поддерживать игроков «Спартака»

Советский спорт06:45

Баринов: стараюсь поддерживать игроков «Спартака»

Чемпионат06:34

Баринов: «Игроков „Спартака“ в сборной стараюсь поддерживать. Говорю, что все у них наладится»

Sport24.ru06:06
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В ФНС заявили о высоком уровне серых зарплат в России

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Басманный суд продлил домашний арест Майклу Калви

Во вторник Басманный суд Москвы продлил домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджера его компании Филиппа Дельпаля до 13 декабря, передает РИА Новости.
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Ранее во вторник, 8 октября, в Росстандарте объявили, что в России может прекратиться производство крафтового пива.
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МИД Украины интерпретировал цели Киева в Донбассе

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Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
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Уникальный плавающий бронетранспортер-экскаватор замечен в ЛНР

В качестве базы выбрали серийный на тот момент новый плавающий транспортер ПТС-3.
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Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев

В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
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В Госдуме за последний год почти не голосовали «против»

Не место для дискуссий Госдума VII созыва в подавляющем большинстве случаев голосовала за обсуждаемые законопроекты, депутаты из представителей граждан превратились в "заверителей", делают вывод эксперты Центра политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым в докладе "Бездействующая Госдума", с которым ознакомился РБК.
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Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
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Тедеско улетел в Германию и вернется в «Спартак» в пятницу

Немецкий специалист итальянского происхождения Доменико Тедеско, которого СМИ назвали главным кандидатом на пост тренера "Спартака", пока улетел в Германию.
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