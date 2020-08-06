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Ульяновск онлайн
Ульяновск онлайн

Ульяновских чиновников признали самыми бедными в стране

По данным аналитиков, московские чиновники получают в среднем 50 тысяч рублей в месяц. Далее следуют госслужащие Санкт-Петербурга, их зарплата составляет 41,5 тысячу. Замыкает тройку лидеров Барнаул - здесь госслужащим платят 40 тысяч рублей.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы с самыми высокими зарплатами чиновников

Наиболее высокие зарплаты в РФ получают госслужащие в Москве и Санкт-Петербурге, а самые низкие - в Саратове и Ульяновске, показало исследование аналитического центра "Авито Работа".
РИА Новости02:05
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Перечислены регионы с самыми высокими зарплатами чиновников

Телеканал 360°05:08
Газета.Ru

Стало известно, сколько зарабатывают чиновники в России

Газета.Ru02:37
Царьград

«Но вы держитесь»: Стало известно, где живут самые богатые и бедные чиновники

Царьград03:38
News.ru

Названы регионы, где у чиновников самые большие зарплаты

News.ru03:05
RT на русском

Составлен рейтинг регионов с самыми высокими зарплатами чиновников

RT на русском03:48
Lenta.ru

Названа средняя зарплата российского чиновника

Lenta.ru02:29
РИА Новости

Названы регионы с самыми высокими зарплатами чиновников

РИА Новости02:05

Траулер с выявленным очагом COVID-19 зашел в Калининград

Российский рыболовный траулер "Карелия", на борту которого санитарные службы Фарерских островов выявили очаг коронавирусной инфекции, зашел в Калининградский рыбный морской порт 6 августа около 7 часов утра.
Траулер с выявленным очагом COVID-19 зашел в Калининград
Российская газета06:34
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Оксана Самойлова и Джиган вместе с детьми отправились на отдых

Семейная пара часто выезжают всей семьей отдыхать, в основном рэпер и модель выбирает заграничный курорт в теплых странах.33-летний рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) и 32-летняя Оксана Самойлова вместе с тремя детьми проводят отпуск в Турции.
Inc-news.ruвчера в 15:20
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Дегтярев рассказал о просьбах хабаровчан «навести порядок»

Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что жители столицы региона обращаются к нему с просьбами остановить акции протеста в поддержку прежнего губернатора Сергея Фургала и навести в городе порядок.
РБК07:53
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В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса

Росздравнадзор выявил аптеку в Москве, в которой продавали настойку на ящерицах для лечения любых болезней, включая коронавирус, сообщается на сайте Росздравнадзора по Москве и Московской области.
РИА Новости08:04
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Железнодорожное сообщение Абхазии и России возобновится с 7 августа

Железнодорожное пассажирское сообщение между Абхазией и Россией возобновится с 7 августа, сообщил первый заместитель гендиректора предприятия «Абхазская железная дорога» (АЖД) Алхас Вартагава.
Коммерсантъ06:57
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Сын Александра Лукашенко оппозиционно настроен к власти

Ранее с белорусским лидером пообщался украинский журналист Дмитрий Гордон в рамках интервью Когда речь зашла о сыне президента страны Николае, Александр Лукашенко заявил, что тот настроен оппозиционно к структуре власти вообще.
Актуальные Новости05:24
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Зеленский о «тишине» в Донбассе: «Гарантировать мы ничего не можем»

Киев, 6 августа 2020, 12:59 — REGNUM Власти Украины выступают за то, чтобы «режим тишины» в Донбассе не нарушился, но на самом деле «все может быть», заявил на брифинге 6 августа президент страны Владимир Зеленский.
REGNUM05:59
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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