Ульяновских чиновников признали самыми бедными в стране
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По данным аналитиков, московские чиновники получают в среднем 50 тысяч рублей в месяц. Далее следуют госслужащие Санкт-Петербурга, их зарплата составляет 41,5 тысячу. Замыкает тройку лидеров Барнаул - здесь госслужащим платят 40 тысяч рублей.В источнике
С чего всё началось
Названы регионы с самыми высокими зарплатами чиновников
Наиболее высокие зарплаты в РФ получают госслужащие в Москве и Санкт-Петербурге, а самые низкие - в Саратове и Ульяновске, показало исследование аналитического центра "Авито Работа".
РИА Новости02:05
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