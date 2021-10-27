«Сегодня, 26 октября 2021 года, по приказу главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения операции объединенных сил впервые был применен в боевых условиях разведывательно-ударный беспилотный комплекс Bayraktar», — отмечается в сообщении.
Владельцы небольших алкомаркетов и винотек, ассортимент которых состоит из алкогольной продукции более чем на 70 процентов, рассказали о требованиях префектур и районных управ Москвы закрыться в период нерабочих дней, с 28 октября по 7 ноября.