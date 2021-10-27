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Собственник барнаульского элеватора вложил в предприятие уже более 200 млн рублей

Новый собственник барнаульского элеватора – компания «Вега-Инжиниринг» – вложил в модернизацию предприятия более 200 млн рублей.
ПолитСиб.Ру
Новые собственники подвели к элеватору газ, установили новые системы водоснабжения и отопления.
Алтапресс
Барнаульский элеватор один из крупнейших промышленных объектов Алтайского края, построенный в 1939 году.
ТАСС
Сбор урожая, по последним данным, составляет 560 тыс. тонн в бункерном весе, что соответствует уровню всего 2020 года при том, что уборочная кампания еще не завершена.
ТАСС

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Собственник барнаульского элеватора вложил в предприятие уже более 200 млн рублей
ПолитСиб.Ру02:10
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