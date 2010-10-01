Торги 1 мая открылись последовательным снижением цены на нефть марок Brent и WTI. Эталонная смесь дешевеет на 1,77% (25,99 долларов), американские энергоресурсы также теряют 0,11% цены июньского фьючерса.

Политика Умер вице-премьер Крыма Павел Королев Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова. 688

Общество В НИИ Склифосовского рассказали об инкубационном периоде коронавируса Директор НИИ имени Склифосовского, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Петриков в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал о длительности инкубационного периода коронавируса. 157

Политика В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера. 975

Здоровье Умерли 2 человека с коронавирусом во Владимирской области По информации с портала Оперативного штаба по коронавирусу РФ за минувшие сутки во Владимирской области умерли еще два пациента с новой коронавирусной инфекцией. 4

Политика Медведев пожелал здоровья заразившемуся коронавирусом Мишустину Заместитель секретаря Совета безопасности, бывший премьер-министр Дмитрий Медведев пожелал здоровья премьеру Михаилу Мишустину и своим заболевшим «коллегам в правительстве», передает «Интерфакс». 39

Политика Медведев обещает изменения трудового законодательства Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая. 92

Спорт WADA завершило расследование в отношении российских спортсменов Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завершило расследование в отношении 298 российских спортсменов, допинг-пробы которых хранились в московской лаборатории.