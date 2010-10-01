Энергетика

iReactoriReactorБаррель нефти Brent дешевеет до 25,99 долларов

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Торги 1 мая открылись последовательным снижением цены на нефть марок Brent и WTI. Эталонная смесь дешевеет на 1,77% (25,99 долларов), американские энергоресурсы также теряют 0,11% цены июньского фьючерса.
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