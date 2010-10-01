Энергетика
iReactorБаррель нефти Brent дешевеет до 25,99 долларов
Торги 1 мая открылись последовательным снижением цены на нефть марок Brent и WTI. Эталонная смесь дешевеет на 1,77% (25,99 долларов), американские энергоресурсы также теряют 0,11% цены июньского фьючерса.
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Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Коммерсантъ вчера в 15:33
Политика
Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
РИА Новости вчера в 09:02
Общество
В НИИ Склифосовского рассказали об инкубационном периоде коронавируса
Директор НИИ имени Склифосовского, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Петриков в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал о длительности инкубационного периода коронавируса.
RT на русском 05:55
Общество
Попова назвала условия для усиления режима ограничений к 12 мая
Если россияне серьезно не отнесутся к режиму ограничений на майских праздниках, то его придется усилить.
Известия 05:32
Политика
В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина
В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
Гаджеты
Цена iPhone 12 может начинаться от $649
Версия iPhone 12 Plus будет оснащена 6,1-дюймовым дисплеем, а цена этого смартфона составит 749 долларов.
Astera вчера в 15:48
Здоровье
Умерли 2 человека с коронавирусом во Владимирской области
По информации с портала Оперативного штаба по коронавирусу РФ за минувшие сутки во Владимирской области умерли еще два пациента с новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Владимир 06:00
Политика
Путин подписал указ о назначении Белоусова и. о. премьер-министра
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова временно исполняющим обязанности премьер-министра.
Ведомости вчера в 13:14
Политика
Медведев пожелал здоровья заразившемуся коронавирусом Мишустину
Заместитель секретаря Совета безопасности, бывший премьер-министр Дмитрий Медведев пожелал здоровья премьеру Михаилу Мишустину и своим заболевшим «коллегам в правительстве», передает «Интерфакс».
Ведомости 06:32
Гаджеты
MSI представила для Comet Lake-S множество материнских плат на Intel Z490 и B460
3DNews вчера в 16:57
Политика
Посольство РФ призвало США не искажать историю Второй мировой войны
Российское посольство в Вашингтоне призвало США отказаться от переписывания истории Второй мировой войны.
Известия 00:43
Происшествия
Задержанная с детской головой в пакете украинка устроила скандал и отказалась слушать судью
Телеканал 360° вчера в 09:33
Общество
Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
Происшествия
Пропавший под Курском ребенок найден мертвым
В Курской области нашли тело пропавшего 29 апреля трехлетнего мальчика.
Российская газета 06:12
Политика
Медведев обещает изменения трудового законодательства
Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.
REGNUM 05:27
Армия и оружие
Уничтожение украинской ракетой машины с боеприпасами в Донбассе попало на видео
Lenta.ru 06:15
Шоу-бизнес
Умер старейший актер Театра им. Вахтангова Евгений Федоров
Евгений Федоров родился 3 марта 1924 года.
ТАСС 05:04
Политика
Контактировавших с Мишустиным проверят на коронавирус
Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков прокомментировал заражение Михаила Мишустина коронавирусом.
РИА Новости вчера в 14:23
Энергетика
Нефть Brent поднялась в цене выше $25 за баррель
Цены на нефть продолжают расти, пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные торгов. Нефть Brent подорожала на 11,93% до $25,23 за баррель.
Газета.Ru вчера в 07:45
Спорт
WADA завершило расследование в отношении российских спортсменов
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завершило расследование в отношении 298 российских спортсменов, допинг-пробы которых хранились в московской лаборатории.
RT на русском 01:50
Здоровье
В Архангельской области коронавирусом заболели ещё 25 человек
В Поморье за последние сутки подтверждены 25 новых случаев COVID-19.
Двина Сегодня 05:36
Шоу-бизнес
Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском вчера в 19:18
Шоу-бизнес
Влад Топалов устал от ненависти после скандала с Тодоренко
Mockva.ru вчера в 23:56
Общество
Вооруженные протестующие в Мичигане пошли на штурм Капитолия штата
Взгляд.ру вчера в 20:20
Общество
Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года
Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
Экономика
ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников
Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 02:18
Космос
Изменения в ночном небе не могут объяснить ученые
В ходе научного проекта астрономы провели сравнение результатов 70-летних наблюдений со свежими снимками ночного неба.
МедиаПоток 29 апреля в 06:27
Общество
Полиция Петербурга проведет рейды на майские праздники
Границы между Петербургом и Ленобластью останутся открытыми, но останавливаться в области будет нельзя.
Neva.Today 05:14