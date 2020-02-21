Энергетика
ПРАЙМБаррель нефти ОПЕК 20 февраля подешевел до $58,17
Цена нефтяной "корзины" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) в пятницу, 21 февраля, опустилась на 0,77 доллара, или на 1,3% — до 58,17 доллара с 58,94 доллара за баррель в предыдущий торговый день, следует из сообщения организации.
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