Энергетика
Газета.RuБаррель нефти марки Urals подорожал почти до $25
Общие размеры поставок российской нефти в текущем месяце сократятся примерно на 40% по сравнению с апрелем 2020 года, до 1,32 млн баррелей в сутки (5,68 млн тонн). Возвращение стоимости нефти марки Urals к уровням отсечения бюджетного правила произойдет не ранее 2022 года.
Читать в источнике
Оценить67
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 07:14, Ашберн
Комментарии
Авто
Volvo отзывает около 10 тысяч автомобилей в России
Компания Volvo объявила об отзыве в России 9837 автомобилей Volvo S60, V60CC, S90, V90CC, XC40, XC60 и XC90.
Автоновости дня вчера в 05:37
Общество
Собянин назвал «реальное число» заразившихся коронавирусом
Больных коронавирусом в Москве больше, чем пока выявлено, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 05:25
Кино
Звезда «Мстителей» заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»
News.ru вчера в 10:52
Общество
Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России
Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 09:40
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
Общество
Губернатор Самарской области обсудил снятие режима ограничений
В Самарской области подготовлены предложения по первому этапу снятия ограничений.
ГТРК Самара 03:04
Экономика
Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
Актуальные Новости вчера в 09:11
Политика
Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу из России
МИД Белоруссии лишил аккредитации двух журналистов российского Первого канала после сюжета о распространении коронавируса в республике.
Известия 04:34
Общество
Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая.
Интерфакс вчера в 09:38
Общество
Назван размер штрафа за нахождение в транспорте Москвы без маски
Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявил, что штраф за нахождение в общественном транспорте без маски составит 4 тыс. рублей.
RT на русском 06:37
Общество
Прокуратура проверит «рыбалку» чиновников из ЗАТО Александровск
Прокуратура Мурманской области по размещенной в сети информации начала проверку исполнения должностными лицами администрации ЗАТО Александровск правил поведения, обязательных для граждан и организаций при введении режима повышенной готовности.
Nord-News вчера в 09:17
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Общество
В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»
В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, похожий на голос главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, призывает "работать с максимальным эффектом" и заявляет, что "эта страшная штука должна способствовать разгону людей".
РИА Новости 06:30
Происшествия
Один человек погиб при обрушении строительных лесов в Санкт-Петербурге
Строительные леса обрушились во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, один человек погиб, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МЧС.
РБК 05:20
Происшествия
В Воронеже балкон жилого дома обрушился вместе с жительницей
Воронеж, 7 мая 2020, 13:30 — REGNUM Женщина пострадала при обрушении балкона жилого дома на улице 9 Января в Воронеже 7 мая, об этом сообщил пресс-центр ЖКХ.
REGNUM 06:30
Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Вуйнович отметила, что на это повлияли эпидемиологические меры по борьбе с коронавирусной инфекцией.
62инфо 02:29
Футбол
Анри: «Хочу, чтобы Обамеянг остался в „Арсенале“»
Soccer.ru 04:17
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры
Московский Комсомолец 06:36
Политика
Грузия откроется для иностранных туристов 1 июля
Грузия с 15 июня откроется для внутреннего туризма, а с 1 июля будет готова к приему иностранных туристов.
BFM.ru 06:47
Общество
Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой
BFM.ru вчера в 11:49
Здоровье
Рошаль: власти знали, что российские больницы были не готовы к ЧС
Правительство России было в курсе, что больницы в регионах страны не справятся с массовым поступлением больных в случае чрезвычайной ситуации.
MedikForum.ru 05 мая в 17:54
Общество
Верховный суд Карелии оставил под стражей историка Дмитриева
Верховный суд Карелии не удовлетворил апелляцию на продление ареста главы карельского «Мемориала» 64-летнего Юрия Дмитриева.
Коммерсантъ 06:34
Шоу-бизнес
48-летняя Лера Кудрявцева выглядит моложе 32-летнего мужа
Поклонники пришли в восторг от совместной фотографии Леры Кудрявцевой и ее 32-летнего супруга.
ИнфоСМИ вчера в 14:28
Здоровье
В Оренбуржье зафиксированы 1050 случаев заболевания коронавирусом
За прошедшие сутки выявлено 45 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция. За прошедшие сутки скончалась пациентка из Акбулака.
Оренбургское региональное телевидение 04:54
Здоровье
В ВОЗ обеспокоены ростом числа зараженных коронавирусом в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена ростом за последнюю неделю числа случаев заражения коронавирусом в России, Белоруссии, Казахстане и на Украине.
ТАСС 06:08
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
Кино
Появились фотографии Джеймса Кэмерона со съёмок нового «Аватара»
Как писал NEWS.ru, американский кинопродюсер Джон Ландау показал фотографию, на которой позирует с актрисой Сигурни Уивер на съёмочной площадке продолжения фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона.
News.ru 05:43