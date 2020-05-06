Общие размеры поставок российской нефти в текущем месяце сократятся примерно на 40% по сравнению с апрелем 2020 года, до 1,32 млн баррелей в сутки (5,68 млн тонн). Возвращение стоимости нефти марки Urals к уровням отсечения бюджетного правила произойдет не ранее 2022 года.

Баррель нефти марки Urals подорожал почти до $25

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