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Баррель нефтяной марки Brent впервые с марта подорожал до $125

Цена нефти марки Brent превысила $125 за баррель впервые с 9 марта.
Коммерсантъ
После роста на 2,2% стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent достигла $125,03 за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE.
Коммерсантъ
Американский сорт WTI подорожал на 2% до 123,6 доллара за бочку.
Smotrim.ru
Джейми Даймон, главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co., одного из гигантов Уолл-стрита, заявил, что "нефть может подорожать до 150 или 175 долларов за баррель и банк готовится к экономическому урагану".
Smotrim.ru

Подробнее о событии

Brent превысила $125 впервые с 9 марта
Finam.Ru11:28
Цена нефти Brent превысила $125 за баррель впервые с 9 марта
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Как менялась цена на нефть марки Brent
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Баррель нефтяной марки Brent впервые с марта подорожал до $125
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Цена нефти Brent превысила $125 за баррель
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Цена нефти марки Brent поднялась выше 125 долларов за баррель впервые с 9 марта
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