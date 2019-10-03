Лига чемпионов
ЧемпионатБарриос: матч с «Бенфикой» был для меня особенно важным
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал победу над «Бенфикой» (3:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Общество
Диетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке
Мясо в вакуумной упаковке может быть вредно, заявила диетолог Марина Ваулина в интервью «Вечерней Москве».
REGNUM 20:10
Здоровье
Врачи детского онкоцентра Блохина составили график увольнений
Замдиректор НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра Блохина Георгий Менткевич заявил, что врачи, которые ранее грозили увольнением из-за проблем с руководством, составили график увольнений.
Дождь 11:18
Происшествия
Задержанный в Таиланде турист из Екатеринбурга вышел под залог
Как сообщало ИА REGNUM, турист из Екатеринбурга был задержан в Таиланде после того, как решил подарить местным жителям сувенирные деньги из «банка приколов».
REGNUM 22:39
Музыка
Самой популярной песней в России стал украинский хит «Плакала»
RuNews24.ru 01:23
Происшествия
Семь человек погибли при крушении бомбардировщика B-17 в США
Семь человек погибли, еще девять пострадали в результате крушения бомбардировщика B-17 времен Второй мировой войны рядом с международным аэропортом Брэдли в штате Коннектикут, сообщил телеканал NBC.
РБК 20:37
Политика
CNN: ФБР запустило в Facebook рекламу на русском для поиска шпионов
ФБР размещало в Facebook сообщения на русском языке с предложением помогать американским спецслужбам, сообщает СNN.
Ведомости 17:10
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс 10:30
Политика
США могут ввести пошлины на вино и сыр из ЕС
Госсекретарь Майк Помпео рассказал, что власти США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:06
Экономика
Минздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков
Минтруд и Минздрав разработают законопроект, который позволит правительству устанавливать требования к отраслевым системам оплаты труда.
Ведомости 13:14
Культура
Блогер Ивлеева получила премию ТЭФИ
Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ, став лучшей ведущей развлекательного ток-шоу прайм-тайма, передает ТАСС.
РБК 18:31
Политика
В Кремле опровергли отставку главы ФСИН
Указа об отставке директора Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) РФ Геннадия Корниенко не было, заявил 2 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 06:29
ЖКХ
Названы способы сэкономить на оплате отопления
Российские эксперты рассказали, как избежать переплаты за отопление и сэкономить на оплате услуг ЖКХ.
Известия 21:51
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк опроверг скорое появление актрисы на телешоу
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил РБК, что никакой пресс-конференции Анастасии Заворотнюк в ближайшее время не будет.
РБК 04:45
Гаджеты
В Россию пришел необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp. Цена
Российская газета 11:14
Армия и оружие
Российская авиация присоединилась к ударам по сирийскому городу Кобани
Военное дело 05:02
Политика
Лавров сравнил «формулу Штайнмайера» с уступкой
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:31
Общество
Алибасов в суде объяснил претензии к производителю «Крота»
Красочная упаковка средства для прочистки труб «Крот» вводит в заблуждение, так как похожа на упаковку сока, заявил музыкальный продюсер Бари Алибасов, подавший иск против торговой сети «Ашан» и производителя средства после отравления им. Об этом сообщил корреспондент РБК из зала суда.
РБК 16:30
Здоровье
Минздрав Башкирии назвал больницы, которые будут оптимизированы
18 медучреждений республики будут оптимизированы до девяти.
РБК Уфа вчера в 09:00
Политика
Восточные немцы оказались недовольны жизнью в Германии
Более половины жителей восточных территорий Германии оказались не довольны своим сегодняшним положением в стране, публикует Die Zeit результаты опроса, проведенного в преддверии 29-летия объединения ГДР и ФРГ.
ФАН 20:23
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Сбербанк проводит расследование в связи с утечкой в сеть персональных данных клиентов. Об этом сообщается в пресс-релизе банка на сайте.
Lenta.ru 22:19
Космос
Инопланетные зонды могут наблюдать за Землей из космоса
ГЛАС.RU вчера в 04:11
Политика
Путин заявил, что США используют доллар как политическое оружие
Президент России Владимир Путин назвал большой ошибкой США попытки использовать доллар в качестве политического оружия.
Life.ru 08:42
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали заявление Индии по ситуации с закупкой у России С-400
RT на русском вчера в 07:20
Наука
Определена сила укуса тираннозавра
Ученые заявили, что у тираннозавра рекса был самый мощный укус из всех наземных животных планеты, как вымерших, так и ныне живущих.
МедиаПоток 30 сентября в 13:01
Транспорт
Трутнев недоволен расходованием выделенных на дороги Владивостока федеральных средств
ТАСС 22:44
Авто
Kia Cerato в версии GT Line появился в России
Сегодня в российских дилерских центрах Kia стартовали продажи обновленного седана Cerato.
Новые автомобили вчера в 11:32
Политика
В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США
Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
REGNUM 14:12
Происшествия
Во Владивостоке женщину-кондуктора убили в трамвае
Во Владивостоке женщина-кондуктор была убита в трамвае, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Приморью.
Росбалт вчера в 21:30
Волейбол
Российские волейболисты победили канадцев на Кубке мира
Весь спорт 03:21