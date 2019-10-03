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ЧемпионатЧемпионатБарриос: матч с «Бенфикой» был для меня особенно важным

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал победу над «Бенфикой» (3:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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