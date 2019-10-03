Лига чемпионов

ЧемпионатЧемпионатБарриос: матч с «Бенфикой» был для меня особенно важным

1 фотоЕщё 1 видео
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал победу над «Бенфикой» (3:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Барриос: «„Зенит“ давно не играл в Лиге чемпионов, этот момент ощущался особенно»

Sport24.ru17:49

Барриос: матч с «Бенфикой» был для меня особенно важным

Чемпионат18:20

Вильмар Барриос: «Надеюсь, Малком совсем скоро вернется»

Спорт-Экспресс17:52

Вильмар Барриос: «Получил максимальное удовольствие от матча с „Бенфикой“»

Sportbox.RU18:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 20:09, Ашберн
Технологии

«МегаФон» и Blizzard Entertainment договорились о сотрудничестве

«Мегафон» сегодня запустил портал «МегаФон игры», первым партнером которого стала Blizzard Entertainment (входит в Activision Blizzard), сообщает «Коммерсант».
Sostav.ru 04:10
Политика

Меркель заявила, что санкции с России снимать пока рано

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что подписания «формулы Штайнмайера» недостаточно, чтобы снять с России введенные ранее санкции.
Суть событий 12:06
Политика

Лавров заявил об отсутствии «плана Б» по Минским соглашениям

Глава МИД России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил об отсутствии альтернативного плана по минским договорённостям.
RT на русском 16:43
Происшествия

В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны

В США разбился американский бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость»).
Lenta.ru 11:02
Происшествия

Во Владивостоке мужчина убил кондуктора трамвая

Неизвестный нанес женщине-кондуктору удары по голове металлическим прутом. После нападения мужчина скрылся.
ТАСС 01:48
Интернет

В WhatsApp появились исчезающие сообщения

Пока функция находится в тестовом режиме. Разработчики мессенджера WhatsApp запустили новую функцию исчезающих сообщений.
KudaGo 10:41
Здоровье

В Перми из-за низких зарплат увольняются все неонатологи роддома

Неонатологи роддома пермской городской больницы № 6 заявили о том, что собираются уволиться всем отделением из-за низких зарплат.
Росбалт 09:36
Политика

Путин пошутил о вмешательстве России в выборы США

Президент России Владимир Путин в шутку ответил на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса о том, будет ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году.
Известия 09:31
Гаджеты

Microsoft представила планшет Surface Pro X на ARM-процессоре

Microsoft представила на прошедшем сегодня в Нью-Йорке мероприятии ряд новинок, включая планшет Surface Pro X с фирменным чипсетом Microsoft SQ1, разработанным в сотрудничестве с Qualcomm.
3DNews 12:23
Происшествия

Во Владимире директор школы обезвредил пришедшего с топором подростка

Власти, полиция и педагоги выясняют обстоятельства инцидента в одной из школ Владимира, где восьмиклассник пришел в школу с топором, сообщил РИА Новости региональный уполномоченный по правам ребенка Геннадий Прохорычев.
РИА Новости 16:00
Здоровье

Невролог назвала дергающийся глаз симптомом болезни Паркинсона

Как рассказала «АиФ.ру» врач-невролог высшей категории, к. м. н. Светлана Кузнецова, непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза называется миокимией.
Кубанские новости вчера в 05:59
Общество

Закон о запрете курения на балконах вступил в силу

Который курит именно на балконе, если он есть, потому что на лестничной клетке уже давно запретили.
Газета.Ru вчера в 05:02
Политика

В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США

Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
REGNUM 14:12
Происшествия

Грузовик сбил крокодила в Подмосковье

В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика, сообщили 2 октября в главке МВД по Московской области.
Известия 16:01
Технологии

Минпромторг подпишет контракт на разработку замены Ан-2 в октябре

Контракт с компанией «Байкал-Инжиниринг» на разработку самолёта на замену Ан-2 (кукурузник) планируется подписать в первой декаде октября, сообщили в пресс-службе Минпромторга России.
RT на русском вчера в 20:57
Интернет

В Google Maps появилась функция «Инкогнито»

В этом году режим был внедрен в видеохостинг YouTube, а теперь появится и в Google Maps.
Профиль 12:17
Здоровье

Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»

Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ 09:06
Общество

Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия вчера в 03:20
Шоу-бизнес

В Сети опубликовали новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками

Комсомольская правда 12:42
Армия и оружие

Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии

27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Шоу-бизнес

Заворотнюк после лечения появится на ТВ

Газета.Ru 03:00
Политика

На Украине придумают переходное правосудие для Донбасса и Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать систему переходного правосудия для неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма.
Lenta.ru 13:01
Происшествия

Посетительница зоопарка ради танца забралась в вольер со львами

Посетительница зоопарка в Нью-Йорке пробралась в вольер со львами и станцевала перед изумленным хищником.
Вести.Ru 08:21
Футбол

«Зенит» обыграл «Бенфику» в матче Лиги чемпионов

REGNUM 16:52
Экономика

РЖД заложили в инвестпрограмму строительство моста на Сахалин

Во сколько обойдется мост на Сахалин РЖД заложили возможность строительства "железнодорожной линии Селихин — Ныш с переходом пролива Невельского", а именно моста на Сахалин, в проект своей инвестиционной программы на 2020 – 2022 годы.
РБК 11:07
Политика

ФБР запустило в Facebook рекламу на русском для «вербовки шпионов»

ФБР размещало в Facebook сообщения на русском языке с предложением помогать американским спецслужбам.
РБК 16:14
Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье

Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ 16:18
Экономика

BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей

Вплоть до 2028 года объем выручки на европейском рынке карточных платежей будет расти примерно на 5,9% в год, прогнозирует международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG).
РБК 17:01
Футбол

Малком может сыграть за «Зенит» после международной паузы

Полузащитник «Зенита» Малком может вернуться на поле после октябрьской паузы на матчи сборных.
Бомбардир.ру 09:44
Шоу-бизнес

ГИБДД начала проверку в отношении Боярского

Петербургские автоинспекторы инициировали проверку по факту появления в Сети снимка, на котором человек, похожий на Михаила Боярского, припарковал Мерседес на встречной и выделенной для пассажирского транспорта полосе, сообщает Interfax.
Рамблер 02:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вильмар Барриос
Колумбийский футболист
Колумбийский футболист, полузащитник российского клуба «Зенит» и сборной Колумбии. Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Участник чемпионата мира 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Бенфика
Португальский футбольный клуб
Португальский профессиональный футбольный клуб из города Лиссабон, выступающий в Лиге Нош. Образован 28 февраля 1904 года. «Бенфика» считается одной из команд-основательниц чемпионата Португалии, основанного в 1933 году. Является одним из самых титулованных клубов Португалии: 37-кратный чемпион Португалии, 29-кратный обладатель Кубка и 8-кратный - Суперкубка страны. Домашним стадионом клуба является «Эштадиу да Луш», вмещающий 65 647 зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное