Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал победу над «Бенфикой» (3:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Барриос: матч с «Бенфикой» был для меня особенно важным

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