Лига чемпионов
ЧемпионатБарриос: матч с «Бенфикой» был для меня особенно важным
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал победу над «Бенфикой» (3:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Технологии
«МегаФон» и Blizzard Entertainment договорились о сотрудничестве
«Мегафон» сегодня запустил портал «МегаФон игры», первым партнером которого стала Blizzard Entertainment (входит в Activision Blizzard), сообщает «Коммерсант».
Sostav.ru 04:10
Политика
Меркель заявила, что санкции с России снимать пока рано
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что подписания «формулы Штайнмайера» недостаточно, чтобы снять с России введенные ранее санкции.
Суть событий 12:06
Политика
Лавров заявил об отсутствии «плана Б» по Минским соглашениям
Глава МИД России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил об отсутствии альтернативного плана по минским договорённостям.
RT на русском 16:43
Происшествия
В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны
В США разбился американский бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость»).
Lenta.ru 11:02
Происшествия
Во Владивостоке мужчина убил кондуктора трамвая
Неизвестный нанес женщине-кондуктору удары по голове металлическим прутом. После нападения мужчина скрылся.
ТАСС 01:48
Интернет
В WhatsApp появились исчезающие сообщения
Пока функция находится в тестовом режиме. Разработчики мессенджера WhatsApp запустили новую функцию исчезающих сообщений.
KudaGo 10:41
Здоровье
В Перми из-за низких зарплат увольняются все неонатологи роддома
Неонатологи роддома пермской городской больницы № 6 заявили о том, что собираются уволиться всем отделением из-за низких зарплат.
Росбалт 09:36
Политика
Путин пошутил о вмешательстве России в выборы США
Президент России Владимир Путин в шутку ответил на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса о том, будет ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году.
Известия 09:31
Гаджеты
Microsoft представила планшет Surface Pro X на ARM-процессоре
Microsoft представила на прошедшем сегодня в Нью-Йорке мероприятии ряд новинок, включая планшет Surface Pro X с фирменным чипсетом Microsoft SQ1, разработанным в сотрудничестве с Qualcomm.
3DNews 12:23
Происшествия
Во Владимире директор школы обезвредил пришедшего с топором подростка
Власти, полиция и педагоги выясняют обстоятельства инцидента в одной из школ Владимира, где восьмиклассник пришел в школу с топором, сообщил РИА Новости региональный уполномоченный по правам ребенка Геннадий Прохорычев.
РИА Новости 16:00
Здоровье
Невролог назвала дергающийся глаз симптомом болезни Паркинсона
Как рассказала «АиФ.ру» врач-невролог высшей категории, к. м. н. Светлана Кузнецова, непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза называется миокимией.
Кубанские новости вчера в 05:59
Общество
Закон о запрете курения на балконах вступил в силу
Который курит именно на балконе, если он есть, потому что на лестничной клетке уже давно запретили.
Газета.Ru вчера в 05:02
Политика
В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США
Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
REGNUM 14:12
Происшествия
Грузовик сбил крокодила в Подмосковье
В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика, сообщили 2 октября в главке МВД по Московской области.
Известия 16:01
Технологии
Минпромторг подпишет контракт на разработку замены Ан-2 в октябре
Контракт с компанией «Байкал-Инжиниринг» на разработку самолёта на замену Ан-2 (кукурузник) планируется подписать в первой декаде октября, сообщили в пресс-службе Минпромторга России.
RT на русском вчера в 20:57
Интернет
В Google Maps появилась функция «Инкогнито»
В этом году режим был внедрен в видеохостинг YouTube, а теперь появится и в Google Maps.
Профиль 12:17
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ 09:06
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия вчера в 03:20
Шоу-бизнес
В Сети опубликовали новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Комсомольская правда 12:42
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Газета.Ru 03:00
Политика
На Украине придумают переходное правосудие для Донбасса и Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать систему переходного правосудия для неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма.
Lenta.ru 13:01
Происшествия
Посетительница зоопарка ради танца забралась в вольер со львами
Посетительница зоопарка в Нью-Йорке пробралась в вольер со львами и станцевала перед изумленным хищником.
Вести.Ru 08:21
Экономика
РЖД заложили в инвестпрограмму строительство моста на Сахалин
Во сколько обойдется мост на Сахалин РЖД заложили возможность строительства "железнодорожной линии Селихин — Ныш с переходом пролива Невельского", а именно моста на Сахалин, в проект своей инвестиционной программы на 2020 – 2022 годы.
РБК 11:07
Политика
ФБР запустило в Facebook рекламу на русском для «вербовки шпионов»
ФБР размещало в Facebook сообщения на русском языке с предложением помогать американским спецслужбам.
РБК 16:14
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ 16:18
Экономика
BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
Вплоть до 2028 года объем выручки на европейском рынке карточных платежей будет расти примерно на 5,9% в год, прогнозирует международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG).
РБК 17:01
Футбол
Малком может сыграть за «Зенит» после международной паузы
Полузащитник «Зенита» Малком может вернуться на поле после октябрьской паузы на матчи сборных.
Бомбардир.ру 09:44
Шоу-бизнес
ГИБДД начала проверку в отношении Боярского
Петербургские автоинспекторы инициировали проверку по факту появления в Сети снимка, на котором человек, похожий на Михаила Боярского, припарковал Мерседес на встречной и выделенной для пассажирского транспорта полосе, сообщает Interfax.
Рамблер 02:43