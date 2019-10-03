Лига чемпионов
ЧемпионатБарриос: матч с «Бенфикой» был для меня особенно важным
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал победу над «Бенфикой» (3:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Футбол
Как «Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов
«Зенит» обыграл «Бенфику» в матче группового этапа Лиги чемпионов благодаря точным ударам Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна.
RT на русском 17:53
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Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану
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РИА Новости вчера в 11:08
Происшествия
Суд арестовал заместителя гендиректора «Аэрофлота»
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ТК Звезда вчера в 16:54
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Участникам КВН предлагали сыграть колдунов в «Битве экстрасенсов»
Блогер и юморист Наталья Краснова рассказала, что участникам КВН предлагали участвовать в телешоу «Битва экстрасенсов» в качестве колдунов, сообщает kp.ru.
Lenta.ru 14:48
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Захарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ
Известия вчера в 16:56
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Доминго уходит с поста руководителя оперы Лос-Анджелеса из-за скандала
Скандал с домогательствами стал причиной ухода испанского тенора Пласидо Доминго с поста генерального директора оперы Лос-Анджелеса.
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На Украине полиция застрелила ранившего спецназовцев гражданина Грузии
В пригороде Киева в ходе спецоперации правоохранители застрелили иностранного гражданина, который ранее обстрелял спецназовцев в украинской столице.
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Космос
В США назвали «изменившие историю» провальные пуски России
Изменившим историю Popular Mechanics назвало пуск 5 декабря 2010 года с Байконура «Протон-М» с РБ ДМ-03 с тремя космическими аппаратами (КА) «Глонасс-М», в ходе которого из-за превышения на 1 582 килограмма заправленного в бак окислителя разгонного блока жидкого кислорода третья ступени ракеты вместе с РБ и КА утонула.
Lenta.ru 17:12
Энергетика
Газопровод «Северный поток — 2» построили на 83%
РИА Новости вчера в 11:13
Технологии
Операторов 5G обяжут использовать российские серверы
Операторов сетей пятого поколения мобильной связи (5G) обяжут использовать серверы российской разработки.
Известия 06:54
Футбол
Артем Дзюба: Когда видел Малкома? У него неприятная травма для футбола
Автор первого гола в ворота «Бенфики» (3:1) Артем Дзюба рассказал о причинах победы над португальской командой, а также поделился новостями о восстановлении полузащитника «Зенита» Малкома, который сыграл лишь два матча за петербургский клуб и не тренируется с командой с середины августа.
Спорт день за днем 17:56
Авто
Эксперты объяснили необходимость прогрева двигателя машины зимой
Газета DAILY 06:24
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин получал взятки прямо на Лубянке
Сотрудник ФСБ полковник Кирилл Черкалин через посредников получал крупные взятки у входа в здание ФСБ на Лубянской площади или в нескольких кафе рядом с местом работы.
Газета.Ru вчера в 03:08
Политика
В ДНР и ЛНР оценили подписание Киевом «формулы Штайнмайера»
Дейнего отметил, что согласование «формулы Штайнмайера» является, скорее, символическим шагом, однако дает возможности готовить политическую основу для прекращения конфликта.
REGNUM 01:36
Происшествия
Три грузовика столкнулись на МКАД
Три грузовика столкнулись на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД), сообщает РЕН ТВ в среду, 2 октября.
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Политика
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"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер.
Российская газета 12:43
Общество
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В результате, второй месяц осени будет исключительно эмоциональным, а происходящие события почти не затронут сферу финансов, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на astroscope.
YakutiaMedia.ru 30 сентября в 05:00
Происшествия
Грузовой автомобиль сбил крокодила в Подмосковье
Крокодил погиб в результате наезда на него грузового автомобиля в Московской области.
REGNUM 16:18
Общество
В России выпустили уникальный «Доброшрифт», созданный детьми с ДЦП
Уникальный шрифт, созданный ребятами с детским церебральным параличом (ДЦП), выпустили в России ко Всемирному дню ДЦП, который отмечается каждую первую среду октября.
ТАСС 08:42
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«Слуга народа»: «Мы ведем переговоры по Донбассу только с Россией»
Украина ведет переговоры об урегулировании конфликта в Донбассе только с Россией, поэтому любые заявления руководства республик не имеют никакого значения.
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Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru 01:22
Космос
Илон Маск заявил, что существование инопланетян маловероятно
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Дни24 29 сентября в 03:08
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Составлен список «самых безумных» типов вооружений времен Холодной войны
Топ 6 безумных изобретений Холодной войны Издание Business Insider составило список из шести самых странных и причудливых образцов оружия времен Холодной войны.
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Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в биографическом фильме
Напомним, что семья Юлии Началовой пока не дает никаких комментариев по поводу будущего фильма о певице.
StarHit.ru 30 сентября в 11:40
Футбол
РФС запретил «Камазу» проводить матчи на своем стадионе
Клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Камаз" из Набережных Челнов не сможет принимать соперников на домашней арене из-за решения комиссии Российского футбольного союза (РФС) по сертификации стадионов.
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Наука
Люди станут неуязвимыми к радиации
Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили механизм работы белка Dsup, который был найден в тихоходках и способен защищать ДНК от радиации.
Lenta.ru 10:59