Колумбийский полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о плюсах и минусах российского и аргентинского футбола. В интервсью El Deportivo Барриос отметил, что футбол в Аргентине более интенсивный.

Барриос назвал достоинства футбола в России и Аргентине

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