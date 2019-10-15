Футбол

Нева СпортНева СпортБарриос назвал достоинства футбола в России и Аргентине

Колумбийский полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о плюсах и минусах российского и аргентинского футбола. В интервсью El Deportivo Барриос отметил, что футбол в Аргентине более интенсивный.
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В России задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента

С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Новый Volkswagen Golf рассекретили до премьеры

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Франция заявила о намерении остановить турецкую операцию в Сирии

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На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов.
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Вильмар Барриос
Колумбийский футболист
Колумбийский футболист, полузащитник российского клуба «Зенит» и сборной Колумбии. Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Участник чемпионата мира 2018 года.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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