Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессБарриос сравнил футбол в России и Аргентине

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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал об отличительных чертах российского и аргентинского футбола.
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