Колумбийский полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о том, как ощущает себя с наступлением морозной погоды в Северной столице. По его словам, снег – это очень яркое явление для самого футболиста и его супруги.

Экономика Пакистан решил вернуть России $93,5 млн долга бывшего СССР Россия и Пакистан подписали двухстороннее соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР, согласно которому Исламабад обязан выплатить Москве долг в размере $93,5 млн.

Политика Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.

Происшествия Кот задушил младенца на Украине В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.

Футбол Тедеско раскритиковал судей после игры с «Зенитом» Наставник "Спартака" Доменико Тедеско не сумел сдержать эмоций после центрального матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:1) Немецкий тренер подверг критике бригаду арбитров во главе с Виталием Мешковым, которая обслуживала поединок в Санкт-Петербурге, и поставил под сомнение возможность играть футбол при таком судействе.

Политика Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха Генпрокуратура Нидерландов направила обращение российским властям, в котором заявила, что бывший командир одного из подразделений "ПВО" ДНР Владимир Цемах, который проходит в Голландии подозреваемым по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, не был арестован после того, как был отправлен в Россию.

Общество «Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

Технологии Роскомнадзор заблокировал домен фотобанка Shutterstock Роскомнадзор внес один из доменов крупнейшего американского фотобанка Shutterstock в реестр запрещенных.

Шоу-бизнес Нарусова объяснила, почему Собчак не живет с Богомоловым Свадьба телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова отгремела еще в сентябре, однако звездная пара до сих пор не живет вместе, пишет «Экспресс газета».

Шоу-бизнес Елизавета Пескова примерила усы знаменитого отца Дочь главы пресс-службы российского президента Дмитрия Пескова Елизавета опубликовала в stories на своей страничке в Instagram забавное видео.

Авто Skoda показал новый Rapid для РФ Новый Skoda Rapid для России будет выпускать серийно на заводе Volkswagen в Калуге, а выпуск автомобиля стартует уже зимой 2020 года.