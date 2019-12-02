Футбол
Петербургский дневникБарриоса не пугает русская зима
Колумбийский полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о том, как ощущает себя с наступлением морозной погоды в Северной столице. По его словам, снег – это очень яркое явление для самого футболиста и его супруги.
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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поделился своими впечатлениями о русской зиме
Телеканал Санкт-Петербург12:21
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Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
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Наставник "Спартака" Доменико Тедеско не сумел сдержать эмоций после центрального матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:1) Немецкий тренер подверг критике бригаду арбитров во главе с Виталием Мешковым, которая обслуживала поединок в Санкт-Петербурге, и поставил под сомнение возможность играть футбол при таком судействе.
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Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
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Общество
«Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Армия и оружие
Опубликовано фото боевого российского робота в Сирии
Боевой российский многофункциональный робот «Уран-9» запечатлели в Сирии.
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Роскомнадзор внес один из доменов крупнейшего американского фотобанка Shutterstock в реестр запрещенных.
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Новый Skoda Rapid для России будет выпускать серийно на заводе Volkswagen в Калуге, а выпуск автомобиля стартует уже зимой 2020 года.
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Суд оштрафовал 19 фанатов «Спартака» за нарушения до игры с «Зенитом»
Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал за мелкое хулиганство перед матчем "Зенит" - "Спартак" 19 футбольных фанатов, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
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Стоит отметить, что Китай ввел санкции против американских организаций после того, как глава Штатов Дональд Трамп подписал закон о правах человека в Гонконге.