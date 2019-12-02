Футбол

Петербургский дневникПетербургский дневникБарриоса не пугает русская зима

Колумбийский полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о том, как ощущает себя с наступлением морозной погоды в Северной столице. По его словам, снег – это очень яркое явление для самого футболиста и его супруги.
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Барриоса не пугает русская зима

Петербургский дневник11:35

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поделился своими впечатлениями о русской зиме

Телеканал Санкт-Петербург12:21
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 13:05, Ашберн
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что США могут оказать содействие Киеву в ситуации с Крымом.
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Тедеско раскритиковал судей после игры с «Зенитом»

Наставник "Спартака" Доменико Тедеско не сумел сдержать эмоций после центрального матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:1) Немецкий тренер подверг критике бригаду арбитров во главе с Виталием Мешковым, которая обслуживала поединок в Санкт-Петербурге, и поставил под сомнение возможность играть футбол при таком судействе.
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Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

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Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
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Генпрокуратура Нидерландов направила обращение российским властям, в котором заявила, что бывший командир одного из подразделений "ПВО" ДНР Владимир Цемах, который проходит в Голландии подозреваемым по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, не был арестован после того, как был отправлен в Россию.
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«Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
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Боевой российский многофункциональный робот «Уран-9» запечатлели в Сирии.
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Роскомнадзор заблокировал домен фотобанка Shutterstock

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Нарусова объяснила, почему Собчак не живет с Богомоловым

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Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал за мелкое хулиганство перед матчем "Зенит" - "Спартак" 19 футбольных фанатов, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
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Китай вводит санкции против США из-за Гонконга

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Вильмар Барриос
Колумбийский футболист
Колумбийский футболист, полузащитник российского клуба «Зенит» и сборной Колумбии. Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Участник чемпионата мира 2018 года.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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