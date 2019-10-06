Футбол

Ставка TVСтавка TVБарселона - Севилья: прогноз Дмитрия Попка 6 октября 2019

Барселона — Севилья
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
22′
Серхио Регилон
Луис Суарес
27′
Артуро Видаль
32′
34′
Даниэл Каррису
Усман Дембеле
35′
Нелсон Семеду
39′
46′
Оливер Торрес
Жоан Жордан
46′
Нолито
Мунир Эль-Хаддади
Усман Дембеле
53′
Луис Суарес
64′
Артур
Серджи Бускетс
65′
65′
Люк де Йонг
Хавьер Эрнандес
Артуро Видаль
Иван Ракитич
70′
Жан-Клер Тодибо
Рональд Араухо
73′
Лионель Месси
78′
Жерар Пике
84′
Рональд Араухо
87′
Усман Дембеле
88′
Серджи Бускетс
88′
90′+1′
Эвер Банега
Думаю, что каталонцы уже адаптировались играть без Месси, хотя говорят в этой игре он сыграет, ну или будет в заявке. Севилья не простой соперник, который борется за высокие места.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Барселона - Севилья: прогноз Максима Митрофанова 6 октября 2019

Ставка TV14:49

Барселона-Севилья 06.10.2019 прогноз ИТБ2 (1)

Sport-place05:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 20:34, Ашберн
Транспорт

В ПДД пропишут самокаты и гироскутеры

В правила дорожного движения (ПДД) внесут новый термин — "средства индивидуальной мобильности", пишет "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 04:59
Космос

Две женщины-астронавта США выйдут в открытый космос 21 октября

RT на русском 04 октября в 19:29
Политика

Зеленский захотел вернуться на сцену

Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Политика

Ещё один информатор выступил в ЦРУ по жалобе на Трампа

Ещё один информатор выступил перед генеральным инспектором ЦРУ Майклом Аткинсоном по жалобе на президента США Дональда Трампа из-за его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.
RT на русском 19:03
Происшествия

Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье

Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Политика

В Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике

Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила о смене глобальных ролей России и США.
RT на русском 03:13
Здоровье

Названы простые правила, которые помогут сохранить здоровье печени

Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского Юрий Коваленко заявил, что в последнее время специалисты фиксируют рост числа пациентов с первичным раком печени и жировой дистрофией печени.
Российская газета 04 октября в 01:50
Происшествия

Красноярские школьники вставили фото пожилого учителя в порноролик

Красноярская полиция проводит проверку факта распространения сведений, порочащих педагога.
ИА Запад24 04 октября в 00:45
Армия и оружие

ВМС США приняли на вооружение атомную подлодку USS Oregon SSN 793

ВМС США официально приняли в боевой состав атомную подводную лодку «Орегон» (USS Oregon SSN 793). Об этом сообщается на сайте ведомства.
РБК вчера в 17:48
Политика

Таксист отказался везти Порошенко после митинга

РИА Новости 15:35
Наука

Полностью парализованный француз смог ходить благодаря экзоскелету

Уникальный экзоскелет дал возможность двигаться 30-летнему парализованному жителю Франции. Этот костюм контролируется мозгом.
Росбалт вчера в 17:35
Происшествия

Экс-депутат Госсобрания Якутии погиб после нападения медведя

ТАСС вчера в 08:33
Футбол

Жена главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко

Супруга руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила в своем инстаграме выступила с публичной критикой главного тренера команды Виктора Гончаренко.
Нева Спорт 04 октября в 09:13
Экономика

Россиянам создадут условия для формирования второй пенсии, узнали СМИ

Предполагается, что негосударственные пенсионные фонды смогут позволить россиянам рассчитывать на то, чтобы получать вторую пенсию.
Газета.Ru 19:59
Наука

Загрязненный воздух провоцирует агрессию

Американские исследователи подтвердили, что между воздействием загрязненного воздуха и агрессивным поведением человека существует связь.
Goroday.ru 17:46
Политика

ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка

Сотрудник Федерального бюро расследований США в течение часа допрашивал журналиста и депутата Государственной думы РФ Ингу Юмашеву, находившуюся в аэропорту Нью-Йорка по пути на форум «Диалог Форт-Росс».
RT на русском 05:43
Армия и оружие

Американские СМИ сравнили число танков у России и НАТО

Американское издание We Are The Mighty со ссылкой на данные сайта Global Firepower сравнило количество танков у НАТО и России.
Известия 20:25
Политика

Путин рассказал об отсутствии интереса к положению Зеленского

Владимир Путин в беседе с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом на "Российской энергетической неделе" заявил, что ему неинтересно положение, в котором оказался украинский лидер Владимир Зеленский.
РИА Новости 09:06
Здоровье

В РПЦ разъяснили отношение к абортам по медицинским показаниям

В Русской православной церкви (РПЦ) прокомментировали высказывание протоиерея Димитрия (Смирнова), который ранее осудил женщин, делающих аборт по медицинским показаниям.
Lenta.ru 14:34
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы

19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК 13:12
Шоу-бизнес

СМИ сообщили об исчезновении актрисы Натальи Бочкаревой

АБН 18:50
Кино

Объявлен актерский состав экранизации комикса «Майор Гром»

Bubble Studios объявила на фестивале Comic Con Russia 2019 актерский состав фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» — адаптации одноименного российского комикса.
КиноПоиск вчера в 09:09
Музыка

В ДДТ объяснили досрочное завершение концерта в Петербурге

Взгляд.ру 05:40
Футбол

Ибрагимович купил «Феррари» за € 1,5 млн

Чемпионат вчера в 16:00
Гаджеты

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 получит поддержку NFC по всему миру

Ранее сообщалось, что Xiaomi Mi Band 5 может дебютировать уже во втором квартале будущего года.
Astera вчера в 07:11
Армия и оружие

Российские военные засекли более 30 пусков ракет в 2019 году

RT на русском 16:13
Происшествия

В центре Читы нашли расчлененное тело 19-летней девушки

Газета.Ru 11:29
Футбол

«Манчестер Сити» на своем поле проиграл «Вулверхэмптону»

Советский спорт 10:54
Происшествия

В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки

Встреча с агрессивной собакой может закончиться трагедией, если не попытаться остановить животное. Сделать это можно несколькими способами.
Российская газета вчера в 00:50
Футбол

Байрамян с Шомуродовым выиграл спор у Карпина и остаются с волосами

Лучший футболист матча ЦСКА - «Ростов» (1:3) Хорен Байрамян поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».
Евро-футбол.ру 11:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Севилья
Город в Испании
Город на юге Испании с населением около 700 тысяч жителей. Является столицей автономного сообщества Андалусия и провинции Севилья. Муниципалитет находится в составе района Большая Севилья. Согласно легенде, была основана греческим героем Гераклом. Жители города называются по-испански «севильянос».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное