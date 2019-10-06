Футбол
Ставка TVБарселона - Севилья: прогноз Дмитрия Попка 6 октября 2019
|22′
Серхио Регилон
Луис Суарес
|27′
Артуро Видаль
|32′
|34′
Даниэл Каррису
Усман Дембеле
|35′
Нелсон Семеду
|39′
|46′
Оливер Торрес
Жоан Жордан
|46′
Нолито
Мунир Эль-Хаддади
Усман Дембеле
|53′
Луис Суарес
|64′
Артур
Серджи Бускетс
|65′
|65′
Люк де Йонг
Хавьер Эрнандес
Артуро Видаль
Иван Ракитич
|70′
Жан-Клер Тодибо
Рональд Араухо
|73′
Лионель Месси
|78′
Жерар Пике
|84′
Рональд Араухо
|87′
Усман Дембеле
|88′
Серджи Бускетс
|88′
|90′+1′
Эвер Банега
|57%
|Владение мячом
|43%
|90%
|Процент точных передач
|85%
|5
|Удары в сторону ворот
|7
|8
|Удары в створ ворот
|4
|4
|Сейвы вратарём
|4
|3
|Офсайды
|2
|7
|Угловые
|10
|5
|Отборы
|3
|10
|Фолы
|12
|5
|Желтые карточки
|3
|2
|Красные карточки
|–
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
1
Тер Штеген
20
Роберто
3
Пике
33
Араухо
2
Семеду
4
Ракитич
21
Де Йонг
5
Бускетс
10
Месси
9
Суарес
11
Дембеле
1
Вацлик
16
Навас
20
Карлос
6
Каррису
23
Регилон
10
Банега
25
Фернандо
24
Жордан
5
Окампос
14
Эрнандес
11
Эль-Хаддади
Севилья
Расстановка 4‑3‑3
Думаю, что каталонцы уже адаптировались играть без Месси, хотя говорят в этой игре он сыграет, ну или будет в заявке. Севилья не простой соперник, который борется за высокие места.
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