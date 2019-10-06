Думаю, что каталонцы уже адаптировались играть без Месси, хотя говорят в этой игре он сыграет, ну или будет в заявке. Севилья не простой соперник, который борется за высокие места.

Общество В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.

Космос В России появятся еще четыре космонавта В ходе нового набора в отряд космонавтов, который будет длиться до 1 июня 2020 года, планируется отобрать четырех человек, заявил в пятницу исполнительный директор Роскосмоса по науке Александр Блошенко.

Политика Джонсон отказался уходить в отставку без решения Елизаветы II Британские министры сообщили, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не собирается добровольно уходить в отставку и покинет свой пост только в том случае, если его уволит королева Елизавета II.

Происшествия Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье Женщина погибла после нападения медведя в лесу на территории Хилокского района Забайкальского края.

Экономика Доходы среднего класса в России падают Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Шоу-бизнес Алла Пугачёва отпраздновала 82-летие Алины Редель в платье-балахоне Алла Пугачёва была приглашена отметить 82-летие Алины Редель на светскую вечеринку, где покорила всех присутствующих.

Здоровье Эксперты предупредили о смертельной опасности лака для ногтей В лаках для ногтей содержатся высокотоксичные вещества, которые могут нанести непоправимый вред организму.

Политика Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Бушмина Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким ушедшего из жизни вице-спикера Совета Федерации Евгения Бушмина.

Авто Эти детали в автомобиле обязательно нужно смазать перед зимой Может, еще проверяют аккумулятор и заменяют омывающую жидкость. А потом, как только приморозит, у таких водителей начинаются проблемы.

Происшествия Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить.

Политика Американские бизнесмены пытались сменить руководство «Нафтогаза» Уточняется, что, согласно плану бизнесменов, гендиректор "Нафтогаза" Андрей Коболев должен был быть заменен другим топ-менеджером компании Андреем Фаворовым.

Шоу-бизнес Христов выступил с заявлением от имени семьи Заворотнюк Стас Христов, директор заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк, обратился к общественности с просьбой прекратить спекуляции вокруг здоровья актрисы и верить только официальной информации.

Транспорт В ПДД введут гироскутеры и электросамокаты В ПДД намерены внести термин "средства индивидуальной мобильности", который будет касаться в то числе электросамокатов и гироскутеров.

Шоу-бизнес Мария Голубкина показала повзрослевшую дочь от Николая Фоменко Напомним, кроме общих детей с Голубкиной у Фоменко есть старшие — дочь Екатерина и сын Василий.

Происшествия Японское и северокорейское суда столкнулись у берегов Японии Отмечается, что в результате столкновения северокорейское судно начало тонуть, около 20 человек оказались в воде.

Общество Названы города России, лидирующие по уровню зарплат Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.

Армия и оружие Американские СМИ сравнили число танков у России и НАТО Россия владеет самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, а количество российских танков в совокупности превосходит общее число танков, имеющихся в распоряжении стран-членов НАТО.

Кино Объявлен актерский состав экранизации комикса «Майор Гром» Bubble Studios объявила на фестивале Comic Con Russia 2019 актерский состав фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» — адаптации одноименного российского комикса.

Футбол Байрамян с Шомуродовым выиграл спор у Карпина и остаются с волосами Лучший футболист матча ЦСКА - «Ростов» (1:3) Хорен Байрамян поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».