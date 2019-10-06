Футбол

Ставка TVСтавка TVБарселона - Севилья: прогноз Дмитрия Попка 6 октября 2019

Барселона — Севилья
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
22′
Серхио Регилон
Луис Суарес
27′
Артуро Видаль
32′
34′
Даниэл Каррису
Усман Дембеле
35′
Нелсон Семеду
39′
46′
Оливер Торрес
Жоан Жордан
46′
Нолито
Мунир Эль-Хаддади
Усман Дембеле
53′
Луис Суарес
64′
Артур
Серджи Бускетс
65′
65′
Люк де Йонг
Хавьер Эрнандес
Артуро Видаль
Иван Ракитич
70′
Жан-Клер Тодибо
Рональд Араухо
73′
Лионель Месси
78′
Жерар Пике
84′
Рональд Араухо
87′
Усман Дембеле
88′
Серджи Бускетс
88′
90′+1′
Эвер Банега
Думаю, что каталонцы уже адаптировались играть без Месси, хотя говорят в этой игре он сыграет, ну или будет в заявке. Севилья не простой соперник, который борется за высокие места.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Барселона - Севилья: прогноз Максима Митрофанова 6 октября 2019

Ставка TV14:49

Барселона-Севилья 06.10.2019 прогноз ИТБ2 (1)

Sport-place05:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 23:38, Ашберн
Общество

В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке

Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.
Российская газета 06:16
Хоккей

ФХР поддерживает заявку Омска на проведение МЧМ-2023

Матч ТВ вчера в 01:41
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово

Российская газета 12:14
Космос

В России появятся еще четыре космонавта

В ходе нового набора в отряд космонавтов, который будет длиться до 1 июня 2020 года, планируется отобрать четырех человек, заявил в пятницу исполнительный директор Роскосмоса по науке Александр Блошенко.
РИА Новости 04 октября в 04:47
Политика

Джонсон отказался уходить в отставку без решения Елизаветы II

Британские министры сообщили, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не собирается добровольно уходить в отставку и покинет свой пост только в том случае, если его уволит королева Елизавета II.
Известия 05:13
Происшествия

Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье

Женщина погибла после нападения медведя в лесу на территории Хилокского района Забайкальского края.
РБК 22:45
Музыка

В ДДТ объяснили досрочное завершение концерта в Петербурге

Взгляд.ру 05:40
Экономика

Доходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 04 октября в 01:58
Политика

Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск

RT на русском 22:23
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва отпраздновала 82-летие Алины Редель в платье-балахоне

Алла Пугачёва была приглашена отметить 82-летие Алины Редель на светскую вечеринку, где покорила всех присутствующих.
Актуальные Новости вчера в 23:08
Политика

Песков рассказал, как Путин отметит день рождения

Взгляд.ру 04 октября в 06:55
Здоровье

Эксперты предупредили о смертельной опасности лака для ногтей

В лаках для ногтей содержатся высокотоксичные вещества, которые могут нанести непоправимый вред организму.
РИА Новости 13:02
Политика

Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Бушмина

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким ушедшего из жизни вице-спикера Совета Федерации Евгения Бушмина.
Известия 12:29
Армия и оружие

США не примут участие в военной операции Турции на севере Сирии

Коммерсантъ 23:26
Авто

Эти детали в автомобиле обязательно нужно смазать перед зимой

Может, еще проверяют аккумулятор и заменяют омывающую жидкость. А потом, как только приморозит, у таких водителей начинаются проблемы.
AvtoVolgograda.ru 04 октября в 06:06
Происшествия

Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги

Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить.
РИА Новости 06:36
Политика

Американские бизнесмены пытались сменить руководство «Нафтогаза»

Уточняется, что, согласно плану бизнесменов, гендиректор "Нафтогаза" Андрей Коболев должен был быть заменен другим топ-менеджером компании Андреем Фаворовым.
Интерфакс 21:34
Политика

Аргентина отложила покупку российских МиГ-29

Lenta.ru 23:15
Шоу-бизнес

Христов выступил с заявлением от имени семьи Заворотнюк

Стас Христов, директор заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк, обратился к общественности с просьбой прекратить спекуляции вокруг здоровья актрисы и верить только официальной информации.
Вести.Ru 13:00
Армия и оружие

Украинские силовики обстреляли из минометов окраины Донецка

Украинские силовики обстреляли западные окраины Донецка из минометов.
Известия 14:42
Транспорт

В ПДД введут гироскутеры и электросамокаты

В ПДД намерены внести термин "средства индивидуальной мобильности", который будет касаться в то числе электросамокатов и гироскутеров.
Газета.Ru вчера в 01:51
Общество

Российский миллиардер объяснил, зачем бросил в толпу 20 тысяч долларов

Российская газета 14:14
Шоу-бизнес

Мария Голубкина показала повзрослевшую дочь от Николая Фоменко

Напомним, кроме общих детей с Голубкиной у Фоменко есть старшие — дочь Екатерина и сын Василий.
StarHit.ru 10:00
Происшествия

Японское и северокорейское суда столкнулись у берегов Японии

Отмечается, что в результате столкновения северокорейское судно начало тонуть, около 20 человек оказались в воде.
RT на русском 23:20
Общество

Названы города России, лидирующие по уровню зарплат

Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.
Газета.Ru 18:21
Армия и оружие

Американские СМИ сравнили число танков у России и НАТО

Россия владеет самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, а количество российских танков в совокупности превосходит общее число танков, имеющихся в распоряжении стран-членов НАТО.
РБК 21:50
Общество

Покрас Лампас восстановил свою испорченную работу в Екатеринбурге

Газета.Ru 02:36
Кино

Объявлен актерский состав экранизации комикса «Майор Гром»

Bubble Studios объявила на фестивале Comic Con Russia 2019 актерский состав фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» — адаптации одноименного российского комикса.
КиноПоиск вчера в 09:09
Футбол

Байрамян с Шомуродовым выиграл спор у Карпина и остаются с волосами

Лучший футболист матча ЦСКА - «Ростов» (1:3) Хорен Байрамян поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».
Евро-футбол.ру 11:50
Экономика

Россиянам создадут условия для формирования второй пенсии, узнали СМИ

Предполагается, что негосударственные пенсионные фонды смогут позволить россиянам рассчитывать на то, чтобы получать вторую пенсию.
Газета.Ru 19:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Севилья
Город в Испании
Город на юге Испании с населением около 700 тысяч жителей. Является столицей автономного сообщества Андалусия и провинции Севилья. Муниципалитет находится в составе района Большая Севилья. Согласно легенде, была основана греческим героем Гераклом. Жители города называются по-испански «севильянос».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное