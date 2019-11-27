Лига чемпионов
Спорт-ЭкспрессБарселона — Боруссия (Дортмунд) 2:0 (2-й тайм)
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Камп Ноу»
Усман Дембеле
Антуан Гризманн
|26′
Луис Суарес
|29′
Лионель Месси
|33′
|46′
Нико Шульц
Джейдон Санчо
Лионель Месси
|51′
|53%
|Владение мячом
|47%
|89%
|Процент точных передач
|85%
|1
|Удары в сторону ворот
|2
|6
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|3
|1
|Офсайды
|1
|1
|Угловые
|–
|8
|Отборы
|7
|9
|Фолы
|5
|1
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
1
Тер Штеген
20
Роберто
23
Умтити
15
Лангле
24
Фирпо
4
Ракитич
5
Бускетс
21
Де Йонг
10
Месси
9
Суарес
17
Гризманн
1
Бюрки
26
Пишчек
16
Аканджи
15
Хуммельс
13
Геррейру
5
Хакими
33
Вайгль
19
Брандт
28
Витцель
7
Санчо
11
Ройс
Боруссия (Дортмунд)
Расстановка 4‑5‑1
«Боруссия» прилетела в Испанию на матч с «Барселоной», о чем сообщила в своем официальном Twitter, поделившись соответствующим видео. Матч группового турнира группы F «Барселона» — «Боруссия» (Дортмунд) состоится 27 ноября в 23.00 (по московскому времени), «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.
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