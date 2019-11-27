Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессБарселона — Боруссия (Дортмунд) 3:1

Барселона — Боруссия (Дортмунд)
3 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Камп Ноу»
Усман Дембеле
Антуан Гризманн
26′
Луис Суарес
29′
Лионель Месси
33′
46′
Нико Шульц
Джейдон Санчо
Лионель Месси
51′
Антуан Гризманн
67′
Серджи Бускетс
71′
74′
Рафаэл Геррейру
76′
Лукаш Пищек
Дан-Аксель Загаду
77′
Джейдон Санчо
Иван Ракитич
Артуро Видаль
78′
85′
Юлиан Вайгль
Марио Гетце
Луис Суарес
Мусса Ваге
90′+1′
«Боруссия» прилетела в Испанию на матч с «Барселоной», о чем сообщила в своем официальном Twitter, поделившись соответствующим видео. Матч группового турнира группы F «Барселона» — «Боруссия» (Дортмунд) состоится 27 ноября в 23.00 (по московскому времени), «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.
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