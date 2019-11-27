Лига чемпионов
Спорт-ЭкспрессБарселона — Боруссия (Дортмунд) 3:1
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Камп Ноу»
Усман Дембеле
Антуан Гризманн
|26′
Луис Суарес
|29′
Лионель Месси
|33′
|46′
Нико Шульц
Джейдон Санчо
Лионель Месси
|51′
Антуан Гризманн
|67′
Серджи Бускетс
|71′
|74′
Рафаэл Геррейру
|76′
Лукаш Пищек
Дан-Аксель Загаду
|77′
Джейдон Санчо
Иван Ракитич
Артуро Видаль
|78′
|85′
Юлиан Вайгль
Марио Гетце
Луис Суарес
Мусса Ваге
|90′+1′
|47%
|Владение мячом
|53%
|87%
|Процент точных передач
|89%
|4
|Удары в сторону ворот
|4
|7
|Удары в створ ворот
|4
|2
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|1
|1
|Угловые
|–
|13
|Отборы
|14
|13
|Фолы
|7
|2
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
1
Тер Штеген
20
Роберто
23
Умтити
15
Лангле
24
Фирпо
22
Видаль
5
Бускетс
21
Де Йонг
10
Месси
16
Ваге
17
Гризманн
1
Бюрки
2
Загаду
16
Аканджи
15
Хуммельс
13
Геррейру
5
Хакими
10
Гетце
19
Брандт
28
Витцель
7
Санчо
11
Ройс
Боруссия (Дортмунд)
Расстановка 4‑5‑1
«Боруссия» прилетела в Испанию на матч с «Барселоной», о чем сообщила в своем официальном Twitter, поделившись соответствующим видео. Матч группового турнира группы F «Барселона» — «Боруссия» (Дортмунд) состоится 27 ноября в 23.00 (по московскому времени), «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.
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