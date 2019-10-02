Лига чемпионов

LiveSport.ruLiveSport.ruБарселона — Интер 0:1 (1-й тайм)

Барселона — Интер
0 – 1
1-й тайм
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Камп Ноу»
2′
Лаутаро Хавьер Мартинес
6′
Николо Барелла
Антуан Гризманн
9′
Жерар Пике
22′
Определились стартовые составы «Барселоны» и «Интера» на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который пройдет в Испании.
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