Лига чемпионов
LiveSport.ruБарселона — Интер 0:1 (1-й тайм)
|2′
Лаутаро Хавьер Мартинес
|6′
Николо Барелла
Антуан Гризманн
|9′
Жерар Пике
|22′
|65%
|Владение мячом
|35%
|90%
|Процент точных передач
|85%
|4
|Удары в сторону ворот
|2
|2
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|2
|–
|Офсайды
|4
|–
|Угловые
|2
|1
|Отборы
|7
|8
|Фолы
|7
|2
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
1
Тер Штеген
20
Роберто
3
Пике
15
Лангле
2
Семеду
21
Де Йонг
5
Бускетс
8
Артур
10
Месси
9
Суарес
17
Гризманн
1
Ханданович
2
Годин
6
де Врей
37
Шкриньяр
87
Кандрева
23
Барелла
77
Брозович
12
Сенси
18
Асамоа
10
Мартинес
7
Санчес
Интер
Расстановка 3‑5‑2
Определились стартовые составы «Барселоны» и «Интера» на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который пройдет в Испании.
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