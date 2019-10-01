Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Интер». Ставка: победа «Интера» с форой (+1) за 1,93.

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