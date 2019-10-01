Лига чемпионов

ЧемпионатЧемпионат«Барселона» — «Интер»: прогноз Владислава Радимова на матч Лиги чемпионов

Барселона — Интер
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Камп Ноу»
3′
Лаутаро Хавьер Мартинес
6′
Николо Барелла
Антуан Гризманн
9′
Жерар Пике
22′
Серджи Роберто
52′
Серджи Бускетс
Артуро Видаль
52′
Луис Суарес
58′
Антуан Гризманн
Усман Дембеле
66′
66′
Алексис Санчес
Роберто Гальярдини
71′
Антонио Кандрева
Данило Д′Амброзио
Артуро Видаль
76′
77′
Алексис Санчес
79′
Стефано Сенси
Маттео Политано
Луис Суарес
84′
Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Интер». Ставка: победа «Интера» с форой (+1) за 1,93.
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