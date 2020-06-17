Футбол
Газета.RuМесси забил 699-й гол в профессиональной карьере
Нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси забил 699-й гол в профессиональной карьере. 32-летний форвард успешно реализовал одиннадцатиметровый удар в матче 29-го тура чемпионата Испании против "Леганеса" и тем самым помог своей команде одержать очередную победу.
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Фати забил 5 голов в ла лиге в 17 лет. Только Кркич сделал это, когда был моложе
Спорт-Экспрессвчера в 22:39
Месси вышел на 2-е место по количеству реализованных пенальти в Ла Лиге. Лидер – Роналду
Чемпионатвчера в 20:01
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Политика
В резиденции Путина появился дезинфекционный туннель
В резиденции президента в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установили специальный туннель, кадры с которым опубликовал кремлевский пул РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:19
Происшествия
Во Франции расследуют беспорядки с участием чеченцев
Во Франции начали расследование, которое позволит установить обстоятельства, спровоцировавшие в Дижоне беспорядки с участием выходцев из Чечни, говорится в распространенном коммюнике МВД Франции.
РИА Новости 15 июня в 15:32
Политика
Экс-дипломат заявил о готовности СССР отдать Карелию Финляндии
Бывший эксперт МИД Финляндии, экс-дипломат, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен заявил, что Советский Союз при Михаиле Горбачеве якобы был готов начать переговоры о передаче Карелии.
РИА Новости вчера в 21:42
Происшествия
Пять человек погибли в перестрелке в Ингушетии
Ведомости вчера в 10:06
Футбол
«Ференцварош» Сергея Реброва стал чемпионом Венгрии
«Ференцварош» в матче 30-го тура чемпионата Венгрии нанес поражение «Гонведу» со счетом 2:0. Этот результат позволил клубу, который возглавляет 46-летний украинец Сергей Ребров, стать чемпионом Венгрии.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:52
Общество
Оперштаб Кузбасса сообщил о 20 новых случаях заражения коронавирусом
Всего в Кузбассе официально зарегистрировано 1099 пациентов с коронавирусом, 424 человекавыписаны, медицинскую помощь получают 668 пациентов с COVID-19.
REGNUM 00:44
Религия
Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области
Известия вчера в 13:59
Здоровье
Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:49
Армия и оружие
Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт
Телеканал «Звезда», ссылаясь на годовой отчет компании «Сухой» за 2019 год, сообщает о планах компании запустить серийное производство экспортной версии истребителя Су-57 и выйти на рынок боевых беспилотников.
Военное дело вчера в 09:17
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Общество
Нижегородские безработные получат дополнительную помощь от государства
Продолжает начисляться и дополнительная компенсация, предусмотренная на региональном уровне по поручению губернатора Глеба Никитина.
Ньюс-НН вчера в 02:48
Энергетика
«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР
ДНР и ЛНР снабжаются российским газом с февраля 2015 года, после того как «Нафтогаз Украины» прервал поставки в непризнанные республики, заявив, что газопроводы разрушены из-за боевых действий.
Коммерсантъ 15 июня в 15:19
Авто
В России появилась новая схема обмана при продаже автомобилей
SpeedMe вчера в 07:56
Шоу-бизнес
Познер прокомментировал аварию с участием Ефремова
Профиль 15 июня в 00:31
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru вчера в 03:07
Музыка
В плагиате обвинили группу Little Big
Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:54
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости 15 июня в 07:14
Шоу-бизнес
Максим Фадеев сравнил бывших подопечных с проститутками
Продюсер Максим Фадеев сравнил музыкантов, с которыми прежде работал, с женщинами лёгкого поведения.
News.ru вчера в 23:48
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru вчера в 23:45
Общество
Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что говорить о полном снятии всех ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса, можно не ранее февраля 2021 года.
Известия вчера в 18:33
Происшествия
Главе Октябрьского района Барнаула не удалось вернуть себе водительские права в апелляции
16 июня Центральный районный суд Барнаула рассмотрел апелляционную жалобу главы Октябрьского района города Вячеслава Новикова, который пытался оспорить постановление о лишении водительских прав и штраф за отказ от медосвидетельствования после ДТП.
Банкфакс вчера в 23:11
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Lenta.ru 15 июня в 20:35
Общество
Физики установили снижение эффективности защитных масок из-за кашля
Физики просчитали, как защитные маски и респираторы воздействуют с каплями мокроты во время приступов кашля и рассказали о снижении эффективности средств защиты из-за этого.
Известия вчера в 16:14
Общество
СМИ узнали о появлении мошеннических сайтов в преддверии голосования
За последние дни в Сети появилось несколько доменов, которые своими электронными адресами напоминают сайт голосования по поправкам в Конституцию (2020og.ru).
РБК 00:21
Армия и оружие
КНДР планирует стянуть войска к границе с Южной Кореей
РИА Новости вчера в 19:55
Политика
Минюст США подал в суд на Джона Болтона
В суд округа Колумбия поступил иск, поданный Минюстом США к бывшему помощнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону.
BFM.ru 00:13
Футбол
Финал Лиги Европы может пройти в Кёльне
Ранее сообщалось, что ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 8 и 9 августа.
Soccer.ru вчера в 11:06
Фигурное катание
Юлия Липницкая скоро станет мамой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru вчера в 08:30
Путешествия
В АТОР разъяснили правила заселения туристов в российские санатории
Туристы могут заселяться в российские санатории только при наличии трех определенных Роспотребнадзором справок.
Известия вчера в 20:30