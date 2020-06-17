Футбол

Газета.RuГазета.RuМесси забил 699-й гол в профессиональной карьере

Нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси забил 699-й гол в профессиональной карьере. 32-летний форвард успешно реализовал одиннадцатиметровый удар в матче 29-го тура чемпионата Испании против "Леганеса" и тем самым помог своей команде одержать очередную победу.
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