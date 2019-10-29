Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руБарселона — Вальядолид 5:1

Барселона — Вальядолид
5 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
Клеман Лангле
2′
15′
Кико
Артуро Видаль
29′
32′
Начо Мартинес
Мохаммед Салису
Лионель Месси
34′
45′
Хоакин Фернандес Морено
53′
Ануар Туами
Пабло Эрвиас Руис
Френки Де Йонг
Иван Ракитич
60′
Анссумане Фати
Антуан Гризманн
63′
66′
Оскар Плано
Энес Унал
68′
Серхио Гвардиола Наварро
Лионель Месси
75′
Луис Суарес
77′
Жорди Альба
Серджи Роберто
78′
79′
Мичел Эрреро
Аргентинец свой мяч забил ударом со штрафного. Этот гол стал юбилейным, 50-м результативным ударом Месси со штрафного. 44 из них Лионель забил в составе «Барселоны» и шесть раз отличился таким образом за сборную.
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