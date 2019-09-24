Футбол
Vprognoze.ruБарселона — Вильярреал 2:1 (Перерыв)
Чемпионат Испании
Стадион «Камп Ноу»
Антуан Гризманн
|6′
Артур
|15′
Серхи Роберто
|26′
|44′
Санти Касорла
Лионель Месси
Усман Дембеле
|46′
Антуан Гризманн
|47′
|51%
|Владение мячом
|49%
|89%
|Процент точных передач
|88%
|2
|Удары в сторону ворот
|2
|2
|Удары в створ ворот
|1
|–
|Сейвы вратарём
|–
|–
|Офсайды
|1
|3
|Угловые
|3
|1
|Отборы
|5
|2
|Фолы
|5
|2
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
1
Тер Штеген
2
Семеду
3
Пике
15
Лангле
24
Фирпо
20
Роберто
5
Бускетс
8
Артур
11
Дембеле
9
Суарес
17
Гризманн
1
Асенхо
20
Пенья
3
Альбиоль
4
Торрес
16
Кинтилья
11
Чуквуэзе
10
Иборра
8
Касорла
19
Замбо-Ангисса
24
Онтиверос
7
Морено
Вильярреал
Расстановка 4‑5‑1
Беспроигрышная серия команды в Примере составляет три матча кряду (две победы и ничья). В предыдущем туре «Барселона» обыграл «Вальядолид» (2:0). Букмекер Pinnacle не сомневается в победе «Барселоны», предлагая на это коэффициент 1.3. Шансы «Вильярреала» взять три очка оценили коэффициентом 9.1.
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«Барселона» — «Вильярреал». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч Примеры 24 сентября 2019 года
LiveSport.ru22 сентября в 17:53
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