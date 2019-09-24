Беспроигрышная серия команды в Примере составляет три матча кряду (две победы и ничья). В предыдущем туре «Барселона» обыграл «Вальядолид» (2:0). Букмекер Pinnacle не сомневается в победе «Барселоны», предлагая на это коэффициент 1.3. Шансы «Вильярреала» взять три очка оценили коэффициентом 9.1.

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