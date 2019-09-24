Футбол

Vprognoze.ruVprognoze.ruБарселона — Вильярреал 2:1 (Перерыв)

Барселона — Вильярреал
2 – 1
2-й тайм
Чемпионат Испании
Стадион «Камп Ноу»
Антуан Гризманн
6′
Артур
15′
Серхи Роберто
26′
44′
Санти Касорла
Лионель Месси
Усман Дембеле
46′
Антуан Гризманн
47′
Беспроигрышная серия команды в Примере составляет три матча кряду (две победы и ничья). В предыдущем туре «Барселона» обыграл «Вальядолид» (2:0). Букмекер Pinnacle не сомневается в победе «Барселоны», предлагая на это коэффициент 1.3. Шансы «Вильярреала» взять три очка оценили коэффициентом 9.1.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Футбол, Примера, Барселона - Вильярреал, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru14:14

«Барселона» – «Вильярреал» – 2:0. Артур! Онлайн-трансляция

Sports.ru12:03

«Барселона» — «Вильярреал». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч Примеры 24 сентября 2019 года

LiveSport.ru22 сентября в 17:53

Барселона - Вильярреал: прогноз Ильи Веприков 24 сентября 2019

Ставка TV09:43

«Барселона» — «Вильярреал»: аналитики оценили шансы команд в матче Примеры

Bookmaker-ratings.ru05:58

«Барселона» – «Вильярреал»: прогноз и ставка на матч чемпионата Испании

ODDS.ruвчера в 19:09

«Барселона» — «Вильярреал»: составы команд на матч 6-го тура Примеры

Чемпионат14:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 15:49, Вашингтон
Общество

Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР

Известия 14:32
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
Lenta.ru 10:46
Авто

Honda завершит в 2021 году продажи автомобилей с дизелем в Европе

Honda — не первая марка, которая объявила о переходе от дизельных двигателей к электрификации, поскольку в начале этого года Volvo выпустила самое последнее поколение дизельных двигателей, которые, как ожидается, будут устанавливаться на автомобили в течение 5-6 лет.
SpeedMe 03:42
Футбол

Заболотный поблагодарил болельщиков за поддежку после «крика души»

Спорт-Экспресс 14:39
Политика

Трамп разрешил опубликовать стенограмму разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп одобрил публикацию полной расшифровки телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Коммерсантъ 15:28
Происшествия

В Кирове предотвратили массовое убийство в школе

Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Автоспорт

Квят призвал болельщиков заполнить до отказа трибуны на Гран-при России

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от Гран-при России, отметив, что будет рад видеть на трибунах в Сочи как можно больше российских флагов.
Чемпионат 14:59
Общество

На российских курортах рекордно похолодало

Отмечается, что в других регионах страны, а именно — в Калмыкии и Вологодской области, после 25 сентября ожидается похолодание до минус 3 градусов.
Lenta.ru 06:44
Экономика

ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов

Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
Интерфакс вчера в 02:00
Происшествия

Польша не выдала России банкира из-за членства в «Свидетелях Иеговы»

Бельский окружной суд (Польша) отказал России в экстрадиции бывшего вице-президента Пробизнесбанка Ярослава Алексеева, пишет TVP.
РБК 13:35
Гаджеты

Вышел новый iOS! Почему нужно срочно обновить телефон?

Пользователи получили возможность скачивать любой контент в фоновом режиме и быстрый доступ к сохранённому в приложении «Файлы».
Peopletalk 22 сентября в 10:40
Политика

Глава Национальной полиции Украины Князев подал в отставку

Причин своего увольнения Сергей Князев не назвал Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что подал министру внутренних дел заявление об отставке, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 11:01
Политика

Зеленский не попал в список выступающих в главном зале ГА ООН

Президента Украины Владимира Зеленского не включили в список глав государств, выступающих на Генеральной Ассамблее ООН.
Известия 09:47
Политика

Украинского политолога выгнали из студии «России 1» по его же просьбе

После ухода политолога из студии, ведущий объяснил разницу между делами Князева и Черкалина.
РИА Новости 14:22
Общество

МЧС ликвидирует более 500 своих учреждений

578 учреждений МЧС ликвидируют до конца года в рамках реорганизации.
Российская газета 14:50
Происшествия

В Петербурге снова возбудили уголовное дело против генерала Абакумова

В Петербурге снова возбудили уголовное дело против генерал-майора Ивана Абакумова.
78.ru 13:37
Энергетика

Новак объяснил суть предложения РФ по мировой «Газпрома» и «Нафтогаза»

Новак отметил, что суть соглашения "Газпрома" и "Нафтогаза" состоит из взаимного отсутствия финансовых претензии.
Газета.Ru 13:00
Экономика

Вывод экономики из тени оказался опасным для России

Вывод экономики из тени тормозит экономический рост России.
Lenta.ru 04:04
Экономика

Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника

Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
РИА Новости вчера в 12:52
Кино

Фильм «Дылда» выдвинут от России на «Оскар»

«На фоне других выдвинутых российских картин у "Дылды" высокие шансы, говорить о шансах на фоне мировых картин пока рано»,— отмечает Федор Попов.
Коммерсантъ 13:03
Культура

В Минкультуры заявили об ошибке при публикации «Культурного норматива»

В Минкультуры России сообщили, что список "Культурного норматива" был опубликован по ошибке.
РЕН ТВ 11:26
Политика

У главы Верховного суда появились вопросы по «делу Устинова»

Lenta.ru 08:56
Происшествия

В Анапе 11 полицейских наказали по делу об изнасиловании волейболистки

Известия вчера в 11:06
Гаджеты

Xiaomi представила смартфон с экраном со всех сторон

Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha с экраном со всех сторон, говорится в блоге компании.
Ведомости 12:37
Политика

Жителям Донбасса с российскими паспортами выдали визы в Германию

Депутата немецкой Свободной демократической партии Рената Альт возмутило, что Берлин выдает жителям Донбасса с российскими паспортами визы в Германию.
РИА Новости 12:15
Баскетбол

ЦСКА и «Олимпиакос» вышли в финал Кубка Гомельского

Спорт-Экспресс 15:44
Кино

Анджелина Джоли вновь стала блондинкой

Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.
StarHit.ru 21 сентября в 22:00
Авто

В Нальчике продают полноприводный пикап «Волга» за 305 тысяч рублей

В Нальчике выставили на продажу уникальный полноприводный пикап на базе «Волги».
Автоновости дня 06:43
Общество

Иванка Трамп пришла на Генассамблею ООН без нижнего белья

Lenta.ru 15:01
Хоккей

«Витязь» обыграл «Автомобилист», одержав восьмую победу подряд

Советский спорт 15:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Вильярреал
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из одноимённого города в провинции Кастельон автономного сообщества Валенсия.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное