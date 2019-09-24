Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Барселона» дома обыграла «Вильярреал»

Барселона — Вильярреал
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
Антуан Гризманн
6′
Артур
15′
Серхи Роберто
26′
44′
Санти Касорла
Лионель Месси
Усман Дембеле
46′
Антуан Гризманн
47′
57′
Хавьер Онтиверос
Карл Токо-Экамби
Серхи Роберто
Френки Де Йонг
63′
68′
Жерар Морено
Мойсес Гомес
72′
Андре Замбо-Ангисса
77′
Санти Касорла
Карлос Бакка
Луис Суарес
Анссумане Фати
78′
81′
Рауль Альбиоль
Хуниор Фирпо
82′
Серджи Бускетс
90′
В матче 6-го тура чемпионата Испании "Барселона" дома победила "Вильярреал". Встреча завершилась со счетом 2:1. На точные удары Антуана Гризманна и Артура Рамоса "Вильярреал" ответил голом Санти Касорлы.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Гол Гризманна помог «Барселоне» обыграть «Вильярреал»

Матч ТВ16:52

Барселона - Вильярреал: прогноз Ильи Веприков 24 сентября 2019

Ставка TV09:43

«Барселона» нанесла поражение «Вильярреалу», но Месси не доиграл из-за травмы

Bookmaker-ratings.ru17:01

Месси сыграл тайм, «Барса» победила, увольнение Вальверде откладывается

Спорт-Экспресс18:14

«Барселона» обыграла «Вильярреал» благодаря голам Гризманна и Артура

Чемпионат16:49

Примера. «Барселона» принимает «Вильярреал» и другие матчи 6-го тура

Sport.ru14:58

«Барселона» победила «Вильярреал» в матче чемпионата Испании

РИА Новости17:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 18:48, Вашингтон
Политика

Украинского политолога Ковтуна вновь изгнали из студии «России 1»

Украинского политолога Ковтуна возмутило обсуждение в студии российского телеканала коррупции на Украине.
Вести.Ru 17:32
Политика

Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства

РИА Новости 08:00
Политика

«Коммерсантъ» узнал о послании Путина НАТО с предложением по ракетам

Президент России Владимир Путин 19 сентября отправил послание в страны НАТО с предложением, которое касается ракет средней и меньшей дальности.
РБК 18:04
Политика

В Кремле осудили отказ США выдать визы российской делегации в ООН

Тревожным и неприемлемым назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказ Вашингтона выдать визы представителям российской делегации в ООН (штаб-квартира в Нью-Йорке).
Российская газета 06:58
Наука

Кошки оказались сильно привязаны к хозяевам, даже больше, чем собаки

Научными сотрудниками при Университете из штата Орегон (США) под руководством Кристин Витале выяснено, что котята в аналогичной степени способны привязываться к своим хозяевам, так же, как и собаки.
Ugpressa.ru 05:41
Политика

Москва ратифицировала Парижское соглашение по климату

В правительстве России, напротив, сочли Парижское соглашение более гибким инструментом, чем действовавший ранее в этой сфере Киотский протокол.
Эхо Москвы 02:30
Политика

Джонсон назвал свою политику в отношении России «очень позитивной»

Глава британского правительства Борис Джонсон охарактеризовал свою политику в отношении России.
Взгляд.ру 17:55
Происшествия

Кокорин и Мамаев не приехали на суд к Протасовицкому

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не посетили заседание суда по УДО фигуранта их дела Александра Протасовицкого.
RT на русском 11:34
Путешествия

Минкульт не стал ограничивать доступ в Царское Село туристам из Китая

Туристы из Китая являются желанными гостями для российских музеев, отдельных мер по ограничению посещения ими музея-заповедника "Царское село" вводить не планируется, заявили во вторник в Минкультуры Ранее в министерстве культуры была заслушана концепция развития музея-заповедника "Царское село".
Интерфакс 18:03
Энергетика

Мировые цены на нефть незначительно снижаются

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 24 сентября, снижаются.
RT на русском 01:08
Политика

Трамп разрешил опубликовать стенограмму разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп одобрил публикацию полной расшифровки телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Коммерсантъ 15:28
Политика

Зеленский рассказал о подключении США к нормандскому формату

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что подключение США к нормандскому формату на данный момент не планируется.
Известия 18:29
Баскетбол

Сборная России по регби уступила команде Самоа на Кубке мира

Весь спорт 11:28
Происшествия

Эвакуация с горевшей в Тихом океане плавбазы «Петр Житников» завершена

Интерфакс вчера в 21:08
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала о фейке про 15 млн рублей

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, будто Анну Заворотнюк настойчиво приглашали в программу «Прямой эфир» Андрея Малахова, чтобы она рассказала о состоянии здоровья матери.
REGNUM 18:37
Теннис

Медведев — Урганту: стою и думаю, как шеф в фильме «Такси»: мы в дерьме

Российский теннисист Даниил Медведев в эфире передачи «Вечерний Ургант» прокомментировал инцидент, который случился в матче третьего круга US Open.
Чемпионат 17:50
Гаджеты

Facebook покупает стартап по управлению компьютером силой мысли

Как сообщает Bloomberg, базирующаяся в Нью-Йорке компания разрабатывает ПО, позволяющая людям управлять компьютерами с помощью разума.
Вести.Финанс вчера в 23:40
Интернет

Названы самые небезопасные и распространенные пароли

Эксперты-специалисты назвали самый легкий распространенный и при этом небезопасный пароль для взлома личных данных.
Ugpressa.ru 22 сентября в 03:17
Общество

Авторы Batman: Arkham Origins продолжают тизерить нового «Бэтмена»

WB Montreal, создатели Batman: Arkham Origins, начали всерьёз тизерить новую часть «Бэтмена» после вчерашнего намёка с поздравлениями величайшего детектива.
Игромания.ру вчера в 13:27
Культура

«Форт Боярд» вернулся на экраны

RT на русском 22 сентября в 16:11
Общество

МЧС России ликвидирует 578 своих учреждений

МЧС России с 2020 года перейдет на новую организационно-штатную структуру, в рамках реорганизации до конца года будут ликвидированы как юрлица 578 учреждений ведомства.
ТАСС 13:39
Футбол

Финал Лиги чемпионов по футболу пройдет в Санкт-Петербурге в 2021 году

Ведомости 13:51
Экономика

Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника

Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
РИА Новости вчера в 12:52
Футбол

ЦСКА встретили во Владикавказе с пирогами

Sputnik Южная Осетия 15:00
Политика

Путин отметил роль атомной отрасли России в создании нового вооружения

Российский лидер Владимир Путин в приветствии, приуроченном к предстоящему 28 сентября Дню работника атомной промышленности России, отметил роль атомной отрасли страны в создании вооружения нового поколения.
RT на русском 16:06
Кино

Трейлер «Вторжения» Бондарчука появился в Сети

Трейлер фантастического фильма «Вторжение» Федора Бондарчука появился в Сети.
ФАН вчера в 11:44
Шоу-бизнес

Моника Беллуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой прической

54-летняя итальянская актриса и модель Моника Белуччи появилась на Неделе моды в Милане с новой неожиданной для публики прической – коротким каре.
RuNews24.ru 07:41
Гаджеты

Xiaomi показала новое изображение смартфона Mi Mix Alpha

Новый тизер Mi Mix Alpha намекает, что в смартфоне фронтальная камера будет спрятана под экран, но нельзя исключать ее расположат в выдвижном модуле.
Astera 22 сентября в 07:56
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая решила вернуться в Россию из Испании

Народные новости вчера в 23:26
Хоккей

Тренера «Локомотива» Мактавиша отправили в отставку

Нового тренера ярославского «Локомотива» канадца Крэйга Мактавиша отправили в отставку.
АиФ-Верхняя Волга 05:06
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Испании по футболуБольше новостей по теме
Главное