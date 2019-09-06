Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал информацию о том, что нападающий Лионель Месси может расторгнуть контракт с каталонским клубом в конце каждого сезона.

Футбол Президент Ла Лиги: «Хотел бы вернуть Моуриньо и Роналду в Испанию» Президент Ла Лиги Хавьер Тебас признался, что был бы рад возвращению в Испанию Жозе Моуриньо и Криштиану Роналду.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку в третий раз за год ЦБ в третий раз за год снизил ключевую ставку. Она упала на 25 базисных пункта - до 7%. На таком уровне ставка была весной 2014 года.

Экономика ЦБ заявил о неготовности России к запуску новой пенсионной модели ЦБ не видит готовности внедрять сейчас в России систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которая должна была модернизировать замороженную с 2014 года накопительную пенсию и обеспечить россиянам дополнительные выплаты к государственной страховой пенсии по старости.

Политика Адвокат: Зеленский помиловал 12 россиян для обмена с Россией Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о помиловании лиц, переговоры о которых сейчас ведутся между Киевом и Москвой, сообщил адвокат нескольких задержанных на Украине россиян Валентин Рыбин.

Кино Российский мультсериал «Маша и медведь» покажут в Великобритании Российский мультсериал «Маша и медведь» выйдет в прокат в кинотеатрах Великобритании. Прокатчик – сеть Vue Entertainment.

Происшествия Илья Азар подал жалобу в СКР на задержавших его полицейских Муниципальный депутат и журналист Илья Азар обратился в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело против полицейских, оставивших его двухлетнего ребенка одного в квартире после задержания Азара 2 сентября.

Единоборства Нурмагомедов назвал сгонку веса перед боем с Порье лучшей в карьере Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов назвал свою нынешнюю сгонку веса перед боем с американцем Дастином Порье лучшей в карьере.

Футбол Кокорин и Мамаев освобождены по УДО Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО.

Общество Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.

Происшествия В красноярской тайге нашли живым пропавшего ребенка Четырехлетний мальчик пропал из дома в деревне Березовка Ирбейского района, где находился с матерью и тремя младшими детьми.

Общество Александр Масляков-младший стал основным владельцем КВН Сын ведущего КВН Александр Масляков-младший получил контроль над телевизионным творческим объединением «АМиК», которому принадлежит КВН.

Армия и оружие Пентагон: четверть военных моряков США страдают ожирением На днях Пентагон провел исследование, которое выявило тот факт, что не менее 22% военных моряков США страдают ожирением.

Музыка Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.

Транспорт В Краснодаре из-за ливня встали трамваи Трамваи встали на улице Переходной в районе Вишняковского рынка, на перекрестке улиц Садовой и Буденного, в районе Городского сада и на пересечении улиц Коммунаров и Длинной, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Авто В сентябре на АвтоВАЗе введены рабочие субботы На АвтоВАЗе выпустили приказ, согласованный профсоюзом предприятия, о работе по субботам в сентябре 2019 года.

Политика Роскомнадзор направил обращения Google и Facebook перед выборами «Роскомнадзор направил представителям компаний Google (в том числе YouTube) и Facebook обращения о принятии исчерпывающих мер по недопущению распространения 7 и 8 сентября 2019 года политической рекламы на указанных интернет-площадках», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Происшествия Два Су-34 столкнулись в небе над Липецкой областью Над Липецкой областью во время учебно-тренировочного полета в небе столкнусь два российских многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34.

Армия и оружие В ДНР сообщили о ранении женщины при обстреле со стороны ВСУ Женщина получила ранение на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).