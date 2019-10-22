Футбол
Bookmaker-ratings.ru«Барселона» и «Атлетико» заключили соглашение по делу Гризманна
Ранее руководство «Атлетико» подало в суд на «Барселону», утверждая, что каталонцы вели переговоры с Гризманном за спиной у мадридского клуба. По словам представителей «матрасников», «Барселона» вела переговоры с игроком, когда отступные в его контракте составляли 200 миллионов евро.
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Общество
Правообладатели добились отключения пиратского плеера Moonwalk
В Нидерландах были отключены серверы стримингового плеера Moonwalk, который использовался большинством пиратских сайтов в России для трансляции фильмов и сериалов.
Политика
Лукашенко рассказал об усилении напряженности у границ Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется.
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Авто
Опубликованы изображения футуристичного концепта Toyota Supra 3000GT
В этом году на SEMA Show появятся несколько диких Toyota Supras, но концепция TRD GR Supra 3000GT вполне может стать самой дикой вариацией поколения A90 на сегодняшний день.
Экономика
ФНС заблокировала банковские счета «Ленфильма»
При полностью заблокированном счете компания может продолжать перечислять зарплату, текущие налоги и взносы.
Происшествия
Осужден возможный участник нападения на Олега Кашина
Олег Кашин называл Борисова одним из участников нападения на себя в 2010 году.
Кино
Джаред Лето хотел помешать съемкам «Джокера»
Американский музыкант и актер Джаред Лето предпринял попытки сорвать съемочный процесс недавно вышедшего фильма «Джокер».
Футбол
«Локомотив» сыграет с «Ювентусом» в Лиге чемпионов в зеленой форме
Пресс-служба московского «Локомотива» показала форму, в которой команда сыграет в матче 3-го тура Лиги чемпионов с «Ювентусом».
Футбол
16-летний футболист из Германии отправил по электронной почте видео своего гола и попал в сборную Андорры
Кино
Первые зрители оценили продолжение «Терминатора»
В Сети появились первые отзывы на фильм "Терминатор: Темные судьбы". Новую часть франшизы "Терминатор" называют отличной перезагрузкой.
Общество
В Японии прошла интронизация нового императора
В Токио состоялась торжественная церемония провозглашения нового императора Японии Нарухито.
Футбол
«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге
Политика
В МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России
Если Киев признает Крым российской территорией, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и РФ.
Шоу-бизнес
Сколько стоит лечение Анастасии Заворотнюк в клинике на Рублевке
Актрисе диагностировали рак мозга. По сообщениям СМИ, сейчас Заворотнюк находится в реабилитационном центре элитной клиники.
Политика
Начались переговоры Путина и Эрдогана в Сочи
В Сочи начались переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Кино
Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»
В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.
Политика
Песков рассказал о сложностях организации нормандского саммита
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время подготовка к саммиту в нормандском формате «вестись не может, потому что постоянно меняется запросная позиция одной из сторон».
Шоу-бизнес
Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Здоровье
В здравоохранение Задонского района вдохнули новую жизнь
По словам Олега Дементьева, в 2019 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Задонскую районную больницу поступили более 40 млн рублей на ремонт помещений и покупку нового медоборудования.
Футбол
Болельщик требовал от Черчесова вызвать узбекского форварда в сборную
Болельщик сборной России по футболу требовал от главного тренера национальной команды Станислава Черчесова вызвать на сборы нападающего «Ростова» и сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова.
Экономика
Чистая прибыль X5 Retail Group в третьем квартале упала в 3,5 раза
17 октября X5 сообщила, что в третьем квартале чистые розничные продажи «Карусели» снизились на 2,6% в связи с сокращением торговых площадей сети на 4,1% в результате передачи трех магазинов под управление «Перекрестка» в первой половине 2019 года и закрытия одного магазина в рамках трансформации сети.
Армия и оружие
Южная Корея обвинила Россию во вторжении в зону опознания ПВО
Министерство нацобороны Южной Кореи заявило о якобы вторжении шести самолетов ВКС России в так называемую зону опознания ПВО (KADIZ).
Общество
Владельцам дронов со следующей недели грозят штрафы
Дроны, которые находятся на территории России и осуществляют полеты, должны быть зарегистрированы до воскресенья, 27 октября, сообщает Ura.ru.