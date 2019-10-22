Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru«Барселона» и «Атлетико» заключили соглашение по делу Гризманна

Ранее руководство «Атлетико» подало в суд на «Барселону», утверждая, что каталонцы вели переговоры с Гризманном за спиной у мадридского клуба. По словам представителей «матрасников», «Барселона» вела переговоры с игроком, когда отступные в его контракте составляли 200 миллионов евро.
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