Футбол
Bookmaker-ratings.ru«Барселона» и «Атлетико» заключили соглашение по делу Гризманна
Ранее руководство «Атлетико» подало в суд на «Барселону», утверждая, что каталонцы вели переговоры с Гризманном за спиной у мадридского клуба. По словам представителей «матрасников», «Барселона» вела переговоры с игроком, когда отступные в его контракте составляли 200 миллионов евро.
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Авто
Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Mitsubishi Pajero в Россию
Экономика
Минэкономразвития Украины снизило прогноз по инфляции на 2020 год
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины снизило прогноз по инфляции на 2020 год до 5,5% с ранее ожидавшихся 6%, заявил заместитель главы ведомства Сергей Николайчук.
Наука
На дне Волги под Самарой обнаружили старинную ладью
Под Самарой на дне Волги нашли старинную ладью. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба Самарского политехнического университета.
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Шоу-бизнес
Анна Исаева опубликовала неизвестное видео с Юлией Началовой
Пиар-директор Анна Исаева опубликовала ранее неизвестное видео с поющей Юлией Началовой.
Гаджеты
Характеристики GeForce GTX 1660 Super подтверждены
Похоже, что секретов в плане видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super не осталось.
Единоборства
Соперник Волкова на турнире UFC в Москве снялся с боя
Соперник Александра Волкова по главному бою на турнире UFC в Москве бразилец Джуниор дос Сантос снялся с поединка из-за проблем со здоровьем, сообщили в команде российского бойца.
Армия и оружие
Эрдоган вновь заявил о готовности Турции возобновить операцию в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган перед вылетом в Сочи вновь заявил о готовности возобновить операцию "Источник мира" в Сирии, если Соединенные Штаты не сдержат своих обещаний касательно вывода бойцов курдских формирований "Сил народной самообороны" с северо-востока республики.
Общество
Олег Монгол победил Кирилла «Руки-Базуки» в бою по правилам ММА
Блогер из Хакасии Олег Монгол победил в бою по правилам ММА синтолового качка Кирилла Терешина, известного под кличкой «Руки-Базуки».
Кино
Вышел финальный трейлер девятого эпизода «Звездных войн»
Актриса умерла в 2016 году, но ранее создатели фильма подтвердили, что ее персонаж появится в девятом эпизоде.
Экономика
В России рекордно упал спрос на бензин
Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
Шоу-бизнес
Мать Анастасии Заворотнюк заметили на кладбище
На могилу к Матроне часто приходят молиться о сокровенном, Валентина Борисовна видимо пришла помолиться о здоровье дочери, об этом сообщает teleprogramma.pro Информацию о том, что женщина была замечена Даниловском кладбище, распространили сразу несколько телеграм-каналов.
Общество
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты из киногероев
Россияне считают Штирлица из «Семнадцати мгновений весны» и профессора Преображенского из «Собачьего сердца» киногероями, обладающими качествами идеального политического лидера.
Общество
Император Японии Нарухито официально вступил на престол
В Японии император Нарухито официально вступил на престол, церемония интронизации состоялась сегодня, 22 октября, в Токио.
Происшествия
В Москве мужчина оставил на улице шестимесячную девочку
Инцидент произошел на улице Щепкина. По предварительным данным, девочку оставил на скамейке неизвестный мужчина.
Общество
Число заключенных в России обновило исторический минимум
Число находящихся под стражей в следственном изоляторе (СИЗО) впервые в истории России не превышает 100 тысяч человек.
Происшествия
В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых
В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию
Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, пишет "Российская газета".
Общество
Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Наука
Еще один факт подтверждает, что динозавров погубил астероид
Получено новое подтверждение того, что причиной массового вымирания на границе мела и палеогена, когда погибли динозавры, был именно астероид.
Экономика
Компании из США инвестировали в Россию в пять раз больше азиатских
Американские компании в среднем инвестировали в проекты в России в два раза больше европейских и в пять раз больше азиатских компаний по итогам 2018 года.
Экономика
Медведев описал ситуацию в российской экономике фразой «все в порядке»
Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заверил, что с экономикой страны все в порядке.
Финансы
Рубль немного укрепился к доллару и евро на старте торгов вторника
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавный рост валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов вторника связан прежде всего с сохраняющимся спросом глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе валюты emerging markets на фоне ожиданий заключения торгового соглашения между США и Китаем.
Футбол
Футбольный мир отмечает 90‑летие со дня рождения Льва Яшина
Все знают, что он признан лучшим вратарем ХХ века, его именем назван приз, который вручают голкиперам на чемпионатах мира.
Происшествия
В Чите убийцу 12-летней девочки приговорили к пожизненному заключению
Забайкальский краевой суд признал жителя Читы, обвиняемого в убийстве 12-летней школьницы, виновным и приговорил его к пожизненному лишению свободы.
Здоровье
Какие проблемы с пищеварением могут говорить об онкологии
Одним из признаков онкологии выступает быстрое насыщение и чувство вздутия живота после еды, затруднённое глотание, боли или жжение при глотании, кашле, удушье во время еды и питья.