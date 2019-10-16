Испанская Ла Лига обратилась к Федерации футбола страны с просьбой о переносе игры "Барселоны" и "Реала", которая должна пройти 26 октября, в Мадрид, информирует Fоотваll Еsрапа.

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Ла Лига попросила перенести Эль Классико из Барселоны в Мадрид

Экономика МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики до минимума за 10 лет Согласно обновленному прогнозу МВФ, в 2019 году мировая экономика вырастет лишь на 3% (на 0,2 п.п. ниже июльского прогноза и на 0,3 п.п. ниже апрельского), что станет наименьшим показателем со времен глобального кризиса 2008–2009 годов.

Происшествия Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.

Шоу-бизнес Тимати и Анастасия Решетова стали родителями Модель Анастасия Решетова и исполнитель Тимати стали родителями. Фотографией ребенка Тимати поделился в своем Instagram.

Спорт Министр спорта РФ прокомментировал слова Гануса в иностранных СМИ Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус своими заявлениями может втянуть российских спортсменов в разбирательства по делам, в которых не представлены очевидные доказательства вины.

Авто BMW рассекретила седан 2-Series Gran Coupe Компания BMW обнародовала подробную информацию о новом BMW 2-Series Gran Coupe, который дебютирует в ноябре этого года на автомобильной выставке в Лос-Анджелесе.

Транспорт ГИБДД придумала новый способ измерять скорость российских водителей Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов поддержал отказ от применения камер на треногах, но заявил, что измерения могут быть неточными, если данные о собственной скорости будут брать с GPS и бортового компьютера автомобиля.

Политика Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.

Шоу-бизнес Наташа Королева обратилась к Зеленскому Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.

Экономика Как ФНС действовала в деле «Ладоги» ФНС заявляла, и эти предположения подтверждены судебными решениями, что в процессе банкротства группы в 2017 году господин Грабар и другие топ-менеджеры ПГ «Ладога» вывели активы (включая здания, оборудование и работников) в новую компанию ООО «Группа Ладога», а затем ПГ «Ладога» инициировала собственное банкротство.

Кино Сериал «Екатерина. Самозванцы» готовится к премьере Сюжет сериала расскажет о становлении Российской империи, о личной драме Екатерины II и неожиданно появившихся самозванцах.

Культура В Третьяковской галерее открывается выставка Поленова В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".

Общество Изъятые у коррупционеров квартиры предложили продавать Отмечается, что Минэкономразвития подготовило законопроект, который разрешит продажу незадекларированного жилья, изъятого у чиновников и их родственников.

Общество «Яндекс» назвал «разрушительные» последствия закона о значимых сайтах В случае появления у «Яндекса» нового крупного акционера из-за последних законодательных инициатив компания может лишиться большого числа ключевых сотрудников и перестать развивать свои экспериментальные сервисы.

Происшествия Полиция Японии предупредила об опасности дверных глазков Мужчина в Японии подглядывал за понравившейся женщиной через глазок в двери ее квартиры. Информация об этом опубликована "Ридус".

Происшествия В Москве таксист ударил пассажира ножом и ограбил его Как сообщает ТАСС, в среду, 16 октября, в районе дома 10 по Тестовской улице преступник нанес пассажиру ножевое ранение, забрал его вещи и деньги, а затем скрылся на такси.