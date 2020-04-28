Коронавирус

Газета.RuГазета.Ru«Барселона» и «Реал» рискуют потерять по €300-400 млн из-за пандемии

Финансовые потери двух топ-клубов Испании - "Барселоны" и мадридского "Реала" - из-за эпидемии коронавируса могут составить от €300 до €400 млн, сообщает Cadena SER.
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«Барселона» и «Реал» рискуют потерять по €300-400 млн из-за пандемии

Газета.Ru20:09

«Реал» и «Барселона» могут потерять по 300-400 млн евро из-за коронавируса

Sports.ru15:16

«Барселона» и «Реал» могуть потерять €300-400 млн из-за пандемии коронавируса

Sport24.ru16:28

СМИ: «Реал» и «Барселона» потеряют от 300 до 400 миллионов евро из-за коронавируса

Матч ТВ16:08

«Реал» и «Барселона» могут потерять по 300-400 миллионов из-за коронавируса

Бомбардир.ру16:59
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