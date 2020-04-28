Коронавирус
Газета.Ru«Барселона» и «Реал» рискуют потерять по €300-400 млн из-за пандемии
Финансовые потери двух топ-клубов Испании - "Барселоны" и мадридского "Реала" - из-за эпидемии коронавируса могут составить от €300 до €400 млн, сообщает Cadena SER.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 21:29, Ашберн
Здоровье
Два человека умерли в Магадане в результате заражения коронавирусом
Колыма-информ 06:14
Политика
Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП
«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент.
РБК 07:50
Экономика
Россия приостанавливает экспорт зерна
Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
BFM.ru вчера в 07:49
Политика
Трамп отказался сообщить о состоянии Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп заявил, что знает, в каком состоянии находится лидер КНДР Ким Чен Ын, однако говорить об этом отказался.
РБК 20:01
Политика
Путин 9 мая выступит с обращением к россиянам
Коммерсантъ 15:02
Происшествия
За выходные режим самоизоляции нарушили 484 жителя Иркутской области
В Иркутской области за минувшие выходные проверено 1957 граждан, которые находятся на самоизоляции по месту жительства.
Областная газета (г. Иркутск) 04:23
Общество
«Ъ» узнал о возможном прекращении работы «Помощника Москвы»
Фиксация гражданами нарушений правил дорожного движения с помощью приложений "Помощник Москвы" и "Народный инспектор", используемое в Подмосковье, может прекратиться в соответствие с новой редакций КоАП, сообщает "Коммерсантъ" во вторник.
Интерфакс 20:01
Общество
Отказ властей от введения режима ЧС лишает россиян денег
Россияне могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Уралинформбюро 09:23
Шоу-бизнес
Кузьмин поругался с братом из-за своих женщин: кто больше любит
Кузьмин старший прокомментировал отношение его экс-супруги к нему за все прожитые годы: "Катя моталась со мной в это время по многочисленным концертам и испытала все трудности гастрольной жизни", Также Кузьмин заявил, что с братом он рассорился не из-за Екатерины: "К слову, заблокировал я его задолго до того как мы вновь с ней сошлись".
Московский Комсомолец вчера в 09:12
Музыка
Тимати установил новый рекорд по количеству рекламы в клипе
Рэпер Тимати смог установить новый рекорд по количеству рекламы в музыкальном клипе.
Актуальные Новости 11:27
Политика
Трамп рассказал о «вариантах ответственности» для Китая за коронавирус
США, как и другие страны, рассматривают несколько вариантов ответственности для Китая из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге 27 апреля американский лидер Дональд Трамп.
Известия 19:45
Общество
«Бессмертный полк» пройдет онлайн
ЧС-ИНФО 06:31
Общество
МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских
МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости 13:25
Общество
Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая.
Газета.Ru 11:32
Общество
Российский вирусолог спрогнозировал спад заражений COVID-19 в мае
Россия приближается к плато, и уже через пару недель ожидается снижение числа заражений коронавирусом, рассказал вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.
Известия 21:00
Общество
Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса российские регионы
Наибольший страх из-за эпидемии коронавируса испытывают жители Дальнего Востока, Поволжья и Москвы.
РИА Новости вчера в 23:48
Общество
В Минюсте объяснили предложение о штрафах за лай собак по ночам
Напомним, ранее на сайте Минюста появилось сообщение об ответственности за нарушение тишины ночью, в том числе за лающую собаку и сигнализацию, которая предусмотрена в проекте нового КоАП.
Аргументы и Факты 08:32
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 апреля.
RT на русском 01:00
Общество
Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район
Обозреватель Врн 05:52
Общество
Шойгу приказал досрочно завершить учебный год в вузах Минобороны
Руководитель Министерства обороны Сергей Шойгу поручил профильным вузам ведомства приступить к процессу досрочного завершения учебного года, уведомляет РБК .
ЗакC.Ру вчера в 11:00
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Известия вчера в 10:47
Общество
59 новых случаев коронавируса подтвердили в Свердловской области
Оперштаб сообщил в понедельник, 27 апреля о 59 новых случаях заражения коронавирусом в Свердловской области.
Kursk.com 04:21
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Происшествия
В красноярской тайге нашли тело рабочего, пропавшего при прорыве дамбы
РИА Новости 07:58
Гаджеты
WSJ: Apple отложила производство флагманских моделей iPhone
Производство новых моделей iPhone начнется примерно на месяц позднее запланированного, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированные источники.
Ведомости 08:00
Общество
Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен
27 апреля секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак направил официальное обращение в адрес главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с просьбой уволить помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в совращении малолетних.
ТАСС 10:35
Политика
Депутаты из партии Зеленского призвали смягчить карантин на Украине
Ряд депутатов фракции партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" попросили украинского премьера Дениса Шмыгаля смягчить карантин в тех регионах страны, где наблюдается медленное распространение коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru 20:41
Общество
Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России
Сингапурские ученые из университета технологий и дизайна спрогнозировали, что вспышка коронавируса в России завершится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 12:39
Авто
Эксперты назвали автомобили, от которых стараются избавиться как можно быстрее
Специалисты исследовательской компании iSeeCars изучили рынок подержанных автомобилей и составили рейтинг машин, от которых владельцы стараются избавиться уже после первого года эксплуатации.
NewInform 04:20