Финансовые потери двух топ-клубов Испании - "Барселоны" и мадридского "Реала" - из-за эпидемии коронавируса могут составить от €300 до €400 млн, сообщает Cadena SER.

«Барселона» и «Реал» рискуют потерять по €300-400 млн из-за пандемии

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