Футбол

Вести.RuВести.Ru«Барселона» и «Реал» сыграют 18 декабря

Матч между "Барселоной" и "Реалом" состоится 18 декабря. Руководство испанской Ла Лиги приняла окончательное решение о переносе встречи 10 тура. Изначально встреча была запланирована на 26 октября.
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Ла Лига объявила, что матч «Барселона» — «Реал» пройдёт 18 декабря

Чемпионат08:00

Ла лига подтвердила, что матч «Барселона» — «Реал» состоится 18 декабря

Спорт-Экспресс07:39

Матч «Барселона» – «Реал» начнется в 20:00 по местному времени 18 декабря

Sports.ru07:50

«Барселона» — «Реал»: официально объявлены дата и время проведения перенесенного матча Ла Лиги

Sport24.ru07:44

Примера назвала дату «классико»

Sport.ru09:29

Ла лига официально назвала дату проведения перенесенного матча «Барселона» — «Реал»

Sportbox.RU08:29

Ла Лига официально объявила, что матч «Барселона» – «Реал» состоится 18 декабря

Советский спорт08:34
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