Футбол
Вести.Ru«Барселона» и «Реал» сыграют 18 декабря
Матч между "Барселоной" и "Реалом" состоится 18 декабря. Руководство испанской Ла Лиги приняла окончательное решение о переносе встречи 10 тура. Изначально встреча была запланирована на 26 октября.
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Политика
В конгрессе США начались первые открытые слушания по импичменту Трампа
Первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа начались в комитете по разведке палаты представителей США.
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На Россию надвигаются аномальные холода
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Из Москвы в Севастополь запустят прямой поезд
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Четыре предвестника диабета перечислил эндокринолог
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Ugpressa.ru вчера в 14:00
Политика
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Украинский «представитель президента в Крыму» Антон Кориневич пообещал, что Киев отреагирует на запуск Россией железнодорожного движения по Крымскому мосту.
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Происшествия
Адвокат доцента Соколова не исключил самооборону
Защита арестованного за убийство 24-летней Анастасии Ещенко профессора Олега Соколова не исключает, что при совершении преступления могла иметь место самооборона.
News.ru 09:55
Общество
Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну
Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
РИА Новости 05:18
Происшествия
Дело о смерти девочки в Артеке передано в центральный аппарат СК
Уголовное дело о смерти девочки в детском лагере «Артек» передано в центральный аппарат Следственного комитета России.
RT на русском 07:14
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью The New York Times, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.
РИА Новости 06:45
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WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млрд, а также «обходной путь» урегулирования ситуации с российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400.
RT на русском 00:25
Политика
Кремль позитивно оценил подготовку саммита «нормандской четверки»
В Кремле отмечают позитивную динамику в подготовке к саммиту в «нормандском формате», сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Украина.ру 08:36
Происшествия
Задержан бизнесмен, объявленный в розыск по делу экс-мэра Истры
В Подмосковье полицейские задержали объявленного в розыск бизнесмена Алексея Деньгина, который вместе с бывшим мэром Истры Андреем Вихаревым является фигурантом дела о мошенничестве.
Вести.Ru 06:02
Общество
Путин наградил орденом Бориса Ротенберга
Орденом Александра Невского награждают за особые личные заслуги в государственном строительстве, укреплении международного авторитета России, обороноспособности страны, экономике, науке, образовании, культуре и другой общественно полезной деятельности.
Ведомости 02:03
Общество
Маск: следующую фабрику Tesla построит в Берлине
Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что четвертую Gigafactory построят в Берлине.
Хайтек+ 06:11
Армия и оружие
Израиль начал наносить удары по сектору Газа в ответ на обстрелы
Rambler News Service вчера в 05:58
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Фильм «Место встречи изменить нельзя» отметил 40-летие
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Алексей Панин привязал дочь к батарее из-за беспорядка
Алексей Панин имеет скандальную репутацию и периодически совершает безбашенные поступки для привлечения внимания публики: то устраивает дебош на борту в самолете, то публично рассказывает, что якобы сменил пол.
Uznayvse.ru 07:42
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Названа смертельная опасность популярного лекарства
Известное в России лекарство (пищевая добавка) по информации врачей, представляет смертельную опасность.
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Обвиняемый по делу об угрозах судье Вересов арестован
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Игры
Sony PlayStation 5 может получить уникальные картриджи
Некоторые издания предположили, что компания хочет вернуться к забытому формату игровых носителей, однако это не кажется логичным - представители Sony уже заявили, что будущая консоль будет поддерживать Blu-Ray-диски объемом до 100 ГБ.
Ридус вчера в 05:25
Авто
Toyota Camry получила полный привод от RAV4
Североамериканское подразделение Toyota впервые представило на местном рынке модификации седанов Camry и Avalon с полным приводом.
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Политика
В Госдуме поддержали поправки о признании физлиц СМИ-иноагентами
Комитет Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о СМИ-иноагентах со всеми поправками, после принятия которого под закон могут попасть физические лица.
Газета.Ru 07:27
Армия и оружие
Генерал ФСБ рассказал, как контрразведка помогла создать новое оружие
Генерал отметил, что военная контрразведка в начале нулевых годов была одним из основных инструментов, благодаря которому удалось возродить российскую армию и нарастить ее мощь.
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Релиз Samsung Galaxy A51 состоится в декабре
Релиз устройства состоится в декабре.
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Украина потребовала от России оправданий по делу в суде ООН
Само решение суда ООН Зеркаль назвала победой украинской дипломатии. Отметим, что представители Украины обратились в суд в 2017 году.
Piter.tv вчера в 14:06
Происшествия
ФСБ изъяла 440 килограммов наркотиков из онлайн-магазина в даркнете
Российская газета 02:25
Авто
В Египте началась реализация обновленной Lada Granta
Благодаря совместному взаимодействию компания Al Amal уже выпустила на рынок Европы различные машины от марки LADA, и сейчас новый клан Granta нацелен на максимальное удовлетворение запросов автолюбителей из Египта.
Pnzdrive 10:08
Общество
Песков прокомментировал возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не дискутировать о том, нужно ли сделать 31 декабря выходным днем в 2019 году, вопреки намеченному Минтрудом графику.
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