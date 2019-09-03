Футбол
Sports.ru«Барселона» купила 16-летнего Педри у «Лас-Пальмаса» за 5 млн евро
Контракт испанца рассчитан на 2 года с возможностью продления еще на два года. Сумма сделки составляет 5 млн евро плюс бонусы, а также «Лас-Пальмас» получит 15% с последующей перепродажи игрока.
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«Барселона» приобрела у «Лас-Пальмаса» 16-летнего полузащитника за 5 миллионов евро
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«Барселона» подписала 16-летнего футболиста. Его отступные – 100 миллионов евро
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