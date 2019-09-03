Контракт испанца рассчитан на 2 года с возможностью продления еще на два года. Сумма сделки составляет 5 млн евро плюс бонусы, а также «Лас-Пальмас» получит 15% с последующей перепродажи игрока.

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