Футбол

Sports.ruSports.ru«Барселона» купила 16-летнего Педри у «Лас-Пальмаса» за 5 млн евро

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Контракт испанца рассчитан на 2 года с возможностью продления еще на два года. Сумма сделки составляет 5 млн евро плюс бонусы, а также «Лас-Пальмас» получит 15% с последующей перепродажи игрока.
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«Барселона» приобрела у «Лас-Пальмаса» 16-летнего полузащитника за 5 миллионов евро

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Матч ТВвчера в 19:04

«Барселона» купила 16-летнего Педри у «Лас-Пальмаса» за 5 млн евро

Sports.ruвчера в 16:16
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 00:27, Вашингтон
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