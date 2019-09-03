Футбол
Sports.ru«Барселона» купила 16-летнего Педри у «Лас-Пальмаса» за 5 млн евро
Контракт испанца рассчитан на 2 года с возможностью продления еще на два года. Сумма сделки составляет 5 млн евро плюс бонусы, а также «Лас-Пальмас» получит 15% с последующей перепродажи игрока.
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«Барселона» приобрела у «Лас-Пальмаса» 16-летнего полузащитника за 5 миллионов евро
Спорт-Экспрессвчера в 20:34
«Барселона» подписала 16-летнего футболиста. Его отступные – 100 миллионов евро
Советский спортвчера в 19:00
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 00:27, Вашингтон
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Чета Зеленских посетила школьную линейку в Новопечерской школе, куда их сын в этом году пошел в первый класс.
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РБК вчера в 20:00
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РБК вчера в 07:52
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Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
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Взгляд.ру вчера в 05:14
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Известия вчера в 21:18
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Лукашенко отказался ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского
Газета.Ru вчера в 15:06
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Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском вчера в 18:29
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В Сети появилось видео урагана «Дориан»
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Общество
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Военное обозрение вчера в 23:37
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Газета.Ru вчера в 16:53
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Соболь, Азара и Ляскина отпустили из полиции
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Украинского политолога выгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.
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Происшествия
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10 детей получили ранения в результате нападения мужчины на учащихся одной из начальных школ в Китае.
Российская газета вчера в 11:57
Футбол
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По информации «Спорт-Экспресса», летнее трансферное окно для российских клубов стало самым «дорогим» за последние несколько лет.
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Экономика
Иностранцам разрешат покупать землю на Украине
Иностранцы смогут приобретать землю на Украине.
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Экономика
Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке
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Армия и оружие
Уволен главный военный прокурор Украины
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора страны Анатолия Матиоса, следует из текста указа президента Украины Владимира Зеленского.
Взгляд.ру вчера в 04:26