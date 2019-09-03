Футбол
Sports.ru«Барселона» купила 16-летнего Педри у «Лас-Пальмаса» за 5 млн евро
Контракт испанца рассчитан на 2 года с возможностью продления еще на два года. Сумма сделки составляет 5 млн евро плюс бонусы, а также «Лас-Пальмас» получит 15% с последующей перепродажи игрока.
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«Барселона» приобрела у «Лас-Пальмаса» 16-летнего полузащитника за 5 миллионов евро
Спорт-Экспрессвчера в 20:34
«Барселона» подписала 16-летнего футболиста. Его отступные – 100 миллионов евро
Советский спортвчера в 19:00
Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 03:31, Вашингтон
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Фотошпионы засняли новый Nissan Patrol
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Кино
Продюсер «Тайны печати дракона» объяснил провал фильма в прокате Китая
Продюсер фильма «Тайна печати дракона» прокомментировал его неудачное выступление в китайском кинопрокате.
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Автор «Третьего сентября» Николаев рассказал, как создавался хит
Певец и композитор Игорь Николаев объяснил значение даты в песне "третье сентября", для которой он создавал текст.
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В Турции заявили о возможности закупить дополнительную партию С-400
Турция может заключить с Россией контракт на поставку дополнительной партии зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».
RT на русском вчера в 15:11
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WP узнала о готовящейся конгрессменами новой проверке Трампа
Комитет по вопросам судопроизводства палаты представителей Конгресса США намерен провести масштабное расследование по вопросу о тайных выплатах президентом Дональдом Трампом денег женщинам, с которыми у него ранее были отношения, в обмен на молчание, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.
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Глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, обвинившая пострадавших от паводка в Тулуне, отстранена от должности.
Газета.Ru 02:24
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В МИД заявили, что терроризм можно победить только сообща
Терроризм можно победить только сообща, террористов нельзя делить на "плохих" и "не совсем плохих", говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России в связи с 15-летием теракта в Беслане.
РИА Новости 03:22
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РБК вчера в 07:52
Происшествия
Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии
В первых сообщениях о трагедии телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление сообщил, что в результате пожара на судне погибли 34 человека, однако затем власти объявили их без вести пропавшими.
Газета.Ru 03:16
Экономика
«Денежная подушка» государства показала рекордный рост
Растущая «денежная подушка» государства — следствие прежде всего консервативной бюджетной политики, при которой около 40% нефтегазовых доходов не тратятся, а идут в кубышку.
РБК 02:04
Происшествия
Блогер в суде отверг обвинения в призывах убивать детей силовиков
РИА Новости вчера в 04:53
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Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
Газета.Ru 01:47
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Правительство отказалось от Красноярского экономического форума
Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко предложил в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), проводившийся с 2004 года, сообщил РБК со ссылкой на источник в правительстве.
Коммерсантъ вчера в 09:18
Футбол
Роналду в 10-й раз признан лучшим футболистом Португалии
В очередной раз премию получил нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Это десятая подобная награда 34-летнего футболиста.
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Политика
Глава МВД Грузии Гахария выдвинут на пост премьер-министра
Глава МВД Грузии Георгий Гахария выдвинут на пост премьер-министра республики.
ТАСС 02:21
Происшествия
В Китае восемь детей скончались в результате нападения на школу
В китайской провинции Хубэй восемь из 10 госпитализированных школьников скончались от ранений, полученных в результате нападения на начальную школу города Эньши.
Российская газета 00:38
Происшествия
Жительницу Кемерова осудили за убийство преподавателя вуза
Суд приговорил жительницу Кемерова к 10,5 года лишения свободы в колонии общего режима за убийство преподавателя вуза и кражу.
REGNUM 02:03
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Посольство России в Великобритании возмутилось заявлением премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о судьбе Польши в годы Второй мировой войны.
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В Златоусте депутаты утвердили отставку мэра города
Напомним, вчера в середине дня глава Златоуста Вячеслав Жилин (возглавлял город с 2012 года) заявил об уходе в отставку.
Европейско-Азиатские новости 01:30
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Футбол
Мауро Икарди стал игроком «ПСЖ»
Sport24.ru вчера в 17:04
Политика
Дата саммита по Донбассу в «нормандском формате» еще не согласована
На встрече помощников лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Франция, Украина) в Берлине, состоявшейся 2 сентября, сроки саммита согласованы не были.
Российская газета 03:28
Политика
Адвокат: обмена заключенными между РФ и Украиной ждать не стоит
«Обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией во вторник ожидать не стоит», – пояснил Рыбин.
ФедералПресс 03:02
Общество
Волгоград попал в топ городов с самыми алчными женщинами
Как рассказали корреспонденту «Блокнот Волгограда» в пресс-службе независимого агентства ZOOM MARKET, по данным федерального социологического опроса, проведённого в августе, самые алчными жительницами оказались женщины, живущие в Саранске, Москве и Краснодаре.
Блокнот Волгоград 03:06
Общество
В День города 80 московских музеев будут открыты бесплатно
Российская газета 03:07