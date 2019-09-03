Футбол
Бомбардир.ру«Барселона» купила 16-летнего полузащитника «Лас-Пальмаса» Педри
В соглашении есть опция продления еще на два сезона. Сумма отступных в договоре испанца составит 100 миллионов евро. Однако после его перевода в основную команду клаусула вырастет в четыре раза.
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«Барселона» приобрела у «Лас-Пальмаса» 16-летнего полузащитника за 5 миллионов евро
Спорт-Экспрессвчера в 20:34
«Барселона» подписала 16-летнего футболиста. Его отступные – 100 миллионов евро
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